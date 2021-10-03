Yılport Samsunspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp, Sait TuzcuYILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Ali Ülgen, Tomane, Burak (Dk.82 Berk), K.Boli, Yasin, Diomande (Dk.82 Bah), Soner, Hasan (Dk.89 Cihan), Melih (Dk.68 Fofana), OsmanBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak, Vrsajevic, Alim, Camara, Serkan (Dk.59 Yusuf), Onur(Dk. 70 Kehinde), Oğuz (Dk.89 Denizhan), Del Valle (Dk.89 Mrsic), Kayra (Dk.89 Faruk), Glumac, ErcanGOLLER: Dk.86 Hasan(P) (Yılport Samsunspor), Dk.76 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Dk.28 Diomande, Dk.87 Hasan (Yılport Samsunspor), Dk.37 Onur, Dk.90+4 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)KIRMIZI KART: Dk.84 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)TFF 1´inci Lig´in 8´inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor´la 1-1 berabere kaldı.18´nci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Melih Okutan´ın ortasına kafayı vuran Tomane´nin şutu az farkla auta gitti.22´nci dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Bereket Sigorta Ümraniyespor´da Del Vale´nin şutu kaleci Aykut´ta kaldı.41´inci dakikada sol kanattan gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor atağında defanstan seken topa vuran Kayra´nın şutu üstten auta çıktı.45´inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında yapılan ortayı Yasin kafayla içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.56´ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içerisinden Melih Okutan´ın şutu üstten auta gitti.58´inci dakikada gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor kontra atağında Camara soldan topu içeri çevirdi. Gelen topa vuran Yusuf´un şutu yandan az farkla auta gitti.76´ncı dakikada konuk ekip Bereket Sigorta Ümraniyespor golü buldu. Derinlemesine pasla ceza sahasında topu önünde bulan Del Valle´nin şutu ağlarla buluştu. 0-186´ncı dakikada Yılport Samsunspor´da kazanılan penaltıyı kullanan Hasan, skora eşitliği getirdi. 1-1Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1´lik beraberlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-10-03 18:23:32
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