Recep Uçar: “Meydan okumaya devam edeceğiz”

– Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin geride kalan haftalarında da futbol anlamında meydan okumaya devam edeceklerini söyledi.

Deplasmanda Samsunspor ile 11 berabere kalan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, maç sonu toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Samsunspor deplasmanından 1 puanla ayrıldıklarını dile getiren Recep Uçar, “Lider olarak geldik. Lider olarak da dönecektik. Böyle de gelsek bugüne kadar oynadığımız futbolu oynamaya geldik. Oyunun birçok bölümünde de istediğimiz gibi oynadık. 3. bölgede üretken olmasak da birkaç pozisyona girdik. 2. yarı başlangıçta Samsunspor pozisyon buldu. Samsunspor oyunu domine ettiğinde oyuncu değiştirdik. 10 öne geçince 2 ve 3’ü aramak istiyorduk. Daha sonrasında penaltı ile durum 11’e geldi. Bu dakikadan sonra da öne geçmek için 3 oyuncu değiştirdik. 10 kişi ile Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen takımın mutlu olması lazım ama oyuncularım 3 puanı kaçırdığı için mutsuzdu. Bundan sonraki süreçte de bizden daha büyük bütçeli takımlara futbol anlamında meydan okumaya devam edeceğiz” dedi.

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