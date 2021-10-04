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Bafra’da düzenlenen satranç turnuvasına 17 ilden 200 sporcu katıldı

İHA

Bafra’da düzenlenen satranç turnuvasına 17 ilden 200 sporcu katıldı

Samsun Bafra Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllerini aldı.
Haziran ayı içerisinde ilk satranç turnuvasını pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştiren Bafra Belediyesi, ikinci satranç turnuvasını bu kez yüz yüze organize etti. Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu’nun koordinasyonunda, Samsun Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliği desteği ile Alpaslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın ilk hamlesiyle başlayan turnuvaya 17 ilden 200 sporcu katıldı. 10 Yaş altı kategoride 20152012 doğumlu 12 yaş altı kategoride 20112010 doğumlu, 16 yaş altı kategoride 20092006 doğumlu ve açık kategori olmak üzere 4 kategoride sporcular mücadele ettiler.
Çocuklarının bu tür turnuvalara katıldıkları zaman daha çok aktifleştiklerini, tecrübe kazandıklarını daha çok kendini motife ettiğini ifade eden veliler ise Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen turnuvaya gittiklerini burada çok güzel bir ortam yaşadıklarını söylediler.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Daha önce sosyal medya üzerinden de bu tür satranç turnuvaları düzenlemiştik. Ona da çok güzel ilgi ve katılım vardı. 200 yarışmacımızla 4 kategoride yaptık. Türkiye’nin her tarafından buraya yarışmacılar geldi. Beklediğimizin çok daha üzerinde bir ilgi oldu. Gençlerle burada buluştuk. Aileler geldi, veliler geldi. Hocalarımız, öğrencilerimiz federasyonun gözetiminde çok ciddi profesyonel bir satranç turnuvası düzenledik. Velilerle sohbet ettim. Söyledikleri ortak şey şu, bir çok yerde yarışmaya katıldık ama hakikaten Bafra’da bizi çok iyi ağırladınız, çok misafir Per ver davrandınız, çok memnun kaldık, bunu her yerde anlatacağız, Bafra’yı anlatacağız diyorlar. Bizim de bu yarışmaları yapmamızın sebebi hem gençlerle bir araya gelmek, sosyal farkındalık oluşturmak, satranç sporuna destek vermek hem de en önemlisi Bafra’mızı güzel bir şekilde kültürel faaliyetlerle, spor faaliyetleriyle Türkiye’nin her tarafında tanıtmak. Bu bizi heyecanlandırdı. Aslında bizi motivede etti. Önümüzde ki sürelerde çok daha geniş ve katılımlı, daha serbest dala Türkiye’nin çok değişik noktalarından, değişik yaş guruplarında insanlara hitap eden yarımalar düzenleyeceğiz. Bafra’ya bu yakışıyor" şeklinde konuştu.
Ödül töreninde konuşan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Sadece değil Türkiye’nin birçok yerinden müsabakaya katılan yarışmacılarımız var. Anne ve babalarıyla, velileriyle müsabakaya gelen çocuklarımız var. Bafra’da onları misafir ettiğimiz için son derece mutluyuz. Bundan sonraki müsabakalarda da onlarla beraber olmak istiyoruz” dedi.
Turnuva sonucunda dereceye giren yarışmacılara düzenlenen törenle madalyaları ve hediyeleri verildi. 10 yaş altı kategorisinde yarışmada Samsun’dan katılan Mert Uyanık birinci, Tokat'tan katılan Zeynep Erva Erdem ikinci, Ömer Karya Çakmak üçüncü oldu. 12 yaş altı kategoride Tokat’tan katılan Fatma Simav Karakılıç birinci, Samsun’dan katılan Derinsu Yaşar ikinci, İstanbul’dan katılan Yavuz Kaan Çiçek üçüncü oldu. 16 yaş altı kategorisinde Bilal Emre Çiçek birinci, İzmir’den katılan Mehmet Eren Civelek ikinci, Samsun’dan katılan Ayberk Alaybeyoğlu üçüncü oldu. Açık kategoride ise Çorum’dan katılan Umut Temizer, Samsun’dan katılan Umut Ata Akbaş ikinci, Yalova’dan katılan Enis Metin üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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