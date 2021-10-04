Samsun’da 60 mahalleye hayvanlar için 300 suluk

Samsun’da “Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi" kapsamında 60 mahallede bulunan meralara 300 adet suluğun dağıtımı ve montajı yapıldı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi” kapsamında; Samsun’un 19 Mayıs, Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme, Vezirköprü ilçelerindeki 60 mahallede bulunan meralara 300 adet suluğun dağıtımı ve montajı yapıldı. Proje kapsamında, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teknik elemanları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik elemanlarının ortak katılımıyla Terme ilçesi İmanalisi Mahallesi, Çarşamba ilçesi Akçatarla, Kaydan ve Yukarıdikencik Mahalleleri, 19 Mayıs Engiz Mahallesi, Bafra İlçesi Elifli, Harız Mahalleleri ve Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallelerinde sulukların yerinde kontrolleri yapıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hayvan ve mera varlığımız dikkate alınarak ilimizdeki 60 mahallede uygulanan Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi sayesinde yaz aylarında meralarda içme suyu sıkıntısı yaşayan hayvanlarımızın susuzluk problemini ortadan kaldırmış olduk. Projemizi destekleyen ve finanse eden DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımız Hakan Gültekin’e ve ekibine teşekkürlerimi iletiyor, Projemizin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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