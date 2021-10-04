Vali Dağlı, öğrencilerle ‘Akif’ filmini izledi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatının canlandırıldığı ‘Akif’ filmini öğrencilerle birlikte sinemada izledi.

İstiklal Marşı'‘nın 100’üncü yılı münasebetiyle başrolünde Yavuz Bingöl’ün de yer aldığı ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatının canlandırıldığı ‘Akif’ filmini bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gösterildi. Filmi Vali Dağlı ve Atakum Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinden yaklaşık 200 öğrenci birlikte izledi.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda izlenen film öğrencilerin büyük beğenisini topladı. Filmde İstiklal Marşı şairini Yavuz Bingöl, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Fikret Kuşkan canlandırdı. Filmin konusu ise İstanbul’un işgal altında olması ve devam eden sürekli savaşlardan dolayı insanların direnme gücünü kaybetmesi ve bununla birlikte Mustafa Kemal’in halkın direnme gücünü arttırmak için Şair Mehmet Akif Ersoy’u Ankara’ya çağırmasıyla başlar. Bu süreçte başına birçok olay gelen Mehmet Akif ise İstiklal Marşı’nı kaleme alır.

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