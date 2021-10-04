Kalın bağırsak kanserinin belirtilerine dikkat

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, "Kalın bağırsak kanseri hem erkek hem de kadınlar arasında kansere bağlı ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada gelmektedir. Erken evrelerinde tanı konulup tedaviye başlandığında tedavisi en olanaklı kanserler arasındadır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, kalın bağırsak kanserinin belirtilerinin neler olduğunu ve tanısının nasıl koyulduğunu anlattı. Dr. Şeker, "Bağırsak kanseri (kolon kanseri) sindirim sistemimizin en son bölümü olan alın bağırsağın (kolon) kanseridir. Ülkemizde kalın bağırsak kanserleri, tüm kanserler içerisinde üçüncü sırada yer almaktadır. Kalın bağırsak kanserleri ile ilgili hastalar eğer makata yerleşmiş tümörler ise genellikle büyük abdeste kan görürler ve hastalar bu belirti yoluyla başvurabilecekleri gibi erken dönemde tuvalet alışkanlığında değişiklik de yaşanabilmektedir” diye konuştu.



Bu belirtilere dikkat

Opr. Dr. Kadir Şeker şu bilgileri verdi:

“Az az, sık sık tuvalete gitme, dışkı da kan görme gibi olgularla karşı karşıya kalınabilir. Kalın bağırsağın başlangıç kısmıyla ilgili olan tümörlerde genellikle gizli kanamaya neden olduğu için hastalar genellikle geç bulgu verir. İlerleyen aşamalarda tümörün lümeni tıkamasına bağlı karın ağrısı kramplar karında şişkinlik bulantı kusmanın eşlik ettiği semptomlar görülebilir. Bununla birlikte, bilinen bir neden olmaksızın İştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ilgili belirtiler göstermektedir. Tanı, kalın bağırsak temizliği yaparak hastaya ışıklı bir kamerayla lezyonlar görünür ve gerekli biyopsileri alındıktan sonra konulur. Tedavi süreci buna göre şekillenir ve cerrahi işleme hazırlık yapılır."

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