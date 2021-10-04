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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

515 bin kitap kapasitesi ile ülkenin en büyüklerinden birisi olacak

İHA

515 bin kitap kapasitesi ile ülkenin en büyüklerinden birisi olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkİş Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alana yapılacak olan kütüphaneyi 2022 yılı başında ihaleye çıkaracak. Kütüphane, 515 bin kitap kapasitesi ile ülkenin en büyüklerinden biri olacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile Atakum ilçesindeki ‘Türkİş Eğitim Merkezi’nin 7/24 hizmet verecek kütüphaneye dönüştürülmesi kapsamında yaptığı hazırlıklar tamamlandı. Kamulaştırma bedeli ödenerek Türkİş'ten alınan bina Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi olacak şekilde şehre hizmet verecek. Yaklaşık maliyeti 200 milyon TL olan kütüphane, 2022 yılının başında ihaleye çıkılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının hemen sonrasında da yapımına başlanacak.

515 bin kitap kapasiteli
Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 katlı, yaklaşık 30 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphaneyi Samsun’a kazandıracaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Atakum’a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden sonra Türkiye’nin en büyüklerinden birisi olup, 515 bin kitap kapasitesine sahip olacak. Türkİş Eğitim Merkezi'nde kamulaştırma yaptık. Proje bitmek üzere. 2022 yılının başında ihale edeceğiz. Samsun'un okuma buluşma yeri orası olacak. Bu kütüphane şehrin hayatına eğitimde ve kültürde müthiş bir mesafe kat ettirecek. Her yaş grubu yararlanacak" dedi.

“Gelecek nesillerimiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz”
Yeni kütüphanenin mimari özellikleri bakımından da Samsun’a önemli bir değer katacağını belirten Başkan Demir, “Bakanlığımızın katkılarıyla inşa edeceğimiz kütüphanemiz, teknolojik alt yapı desteğiyle de çağa uygun bir şekilde tamamlanacak. Kitap kafe, araştırma merkezi, sosyal mekanlar, zeka oyunları atölyeleri gibi birçok alan içerisinde yer alacak. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak mazimizden bize miras bu güçlü birikimle güçlü yeni nesiller yetiştirmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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