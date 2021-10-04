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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' karşılaması

İHA

Üniversite öğrencilerine 'hoş geldin' karşılaması

Çarşamba Belediyesi, üniversite öğrencilerini kampüs girişinde kurduğu hoş geldin standı ile karşıladı.
Çarşamba Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi girişine stant kurdu. Bugün eğitime başlayan OMÜ'de Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri kampüse geldi. Çarşamba Belediyesi yerleşke girişinde açtığı hoş geldiniz standı ile öğrencilere sıcak bir karşılamada bulundu. Stantta öğrencilere Çarşamba tanıtılırken, öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi, sorunları çözüme kavuşturuldu. Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa kitabı, Tarih Boyunca Çarşamba kitabı, meşhur Çarşamba pidesi ve kıvratması da standı ziyaret edenlere hediye ve ikram edildi.

Öğrencilere kitap hediyesi
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gençlerimiz ülkemizin ayrı ayrı yerlerinden üniversiteyi kazanarak ilçemize geldiler. Hem gençlerimize hoş geldiniz demek hem de Çarşamba'mızı tanıtmak istedik. Ali Fuat Başgil’den adını alan hukuk fakültemizde; gençlerimiz Başgil Hocamızın ideolojisini, fikir dünyasını daha iyi anlasınlar, Çarşamba’mızın değerlerini bilsinler diye ‘Gençlerle Başbaşa’ kitabımızı öğrencilerimize hediye ediyoruz. Tarih Boyunca Çarşamba kitabı, meşhur Çarşamba pidemiz, kıvratmamız da öğrencilerimize küçük ikramlarımız. İlçemizde gençlerimizi ağırlamaktan, öğrencilerimizin yanında olmaktan her zaman gurur duyuyoruz” dedi.

Çarşamba öğrenci kenti
Başkan Doğan, Çarşamba’nın her anlamda bir öğrenci kenti haline geldiğini belirterek, "Kentimizde oluşturduğumuz sosyal faaliyet alanları, spor sahaları, macera parkı, kaykay ve paten parkuru gibi birçok alanımızı gençlerimizin beğenisine ve hizmetine sunuyoruz. Öğrencilerimiz Çarşamba’mıza okumaya geldiklerinde, kendilerini de geliştirebilecekleri alanlar olsun istiyoruz. Çarşamba hepimizin evi, genç kardeşlerimiz ilçemizde kendilerini yalnız hissetmesinler, her türlü sorunlarında bize kolayca ulaşabilsinler diye biz hep varız. Öğrencilerimizin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.

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