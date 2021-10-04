Başkan Özdemir: “Müftülüğümüz ile çok güzel hizmetler yapıyoruz”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Havza Müftüsü Mehmet Nurlu’yu ziyaret ederek, “Havza Belediyesi olarak müftülüğümüz ile çok güzel hizmetler yapıyoruz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Şahin Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile Havza Müftüsü Mehmet Nurlu’yu makamında ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.

Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeni ile müftülüğü ziyaret eden Belediye Başkanı Özdemir ve Belediye Meclis Üyesi Şahin’e teşekkür ederek, “Camilerimiz minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir. İslam düşüncesinde bilgi, güzel ahlak ve toplumsal değerlerin camiden hayata doğru yayılmakta. İnsanların, çevreyle ve toplumla iyi ilişkileri camide pekişmektedir. Müminlerin manevi dünyaları cami ile güçlü hale gelmektedir. Havza Belediyemiz her zaman Müftülüğümüzün yanında ve yardımcısı. Birçok camimizin güzelleştirilmesinde yapılmasında Havza Belediyemizin katkıları bulunmakta. Bizlere vermiş oldukları ve verecek oldukları desteklerden ötürü Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayarak, “17 Ekim eskilerin deyimiyle hademei hayrat denilen din görevlilerimizin haftasını müftü beyin şahsında tebrik ediyorum. Onlar hayırlı işler yapıyorlar. Hem dünyevi hem uhrevi hayatımızı kurtarmak adına çaba sarf ediyorlar. Havza Belediyesi olarak müftülüğümüzle ortak çok güzel işler, çok güzel hizmetler yapıyoruz. Camilerimizle ve ibadethanelerimizle ilgili kapsamlı çalışmalarımız var. Sayın müftümüzün şahsında, diyanet çatısı altında milletimize hizmet eden tüm din görevlisi arkadaşlarımıza haftalarının hayırlar getirmesini temenni ederek tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor; ebediyete intikal eden tüm din görevlilerimize de Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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