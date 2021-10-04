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Samsun’da, 04 Ekim Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı, meslekte 50, 40, 30 ve 25’inci yılını dolduran mimarlara plaketleri verildi.

Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında şube hizmet binasında basın açıklamasıyla başlayan program Mimar İsmail Sevindik’in şube bülteni için hazırladığı karikatürlerden oluşan karikatür sergisi ve eski Samsun fotoğrafları sergisi açılışı ve kokteyl ile devam etti. Kokteyl sonrasında meslekte 50, 40, 30 ve 25’inci yılını dolduran mimarlara plaketleri sunuldu. Anı fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

Mimarlar Günü’nün bu yılki temasının “Sağlıklı bir dünya için temiz çevre” olduğu belirtildi.

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