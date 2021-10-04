1 kişinin öldüğü minibüse tüfekli saldırının nedeni 'yüksek sesle müzik dinleme' iddiası (2)

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun'da park halindeki minibüste pompalı tüfekli saldırı sonucu Hakan Ateş'in öldüğü, 2 arkadaşının yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper Taşdöven (21) tutuklandı, Ferdi Ş., Taner T. ile Yaşar İ. isee savcılık tarafından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-10-04 23:37:38



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