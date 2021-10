Emzirme Haftası'nda gebelere korona aşısı Müdür Oruç: "Covid-19'dan 3 gebemizi kaybettik"

Samsun'da "17 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında meydana kurulan aşı uygulama merkezinde gebelere Covid19 aşısı yapıldı. Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun'da Covid19'dan 3 gebemizi kaybettik. Bu acıları tekrar hissetmemek için lütfen aşınızı olun" çağrısında bulundu.

"Bebeğime bir şey olacak" korkusu yaşayan anne adayları Covid19 aşısı olmaktan çekiniyor. Aşı olmayı reddeden anne adayları yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu kapsamda gebelerde aşıya dikkat çekmek amacıyla bir AVM önünde kurulan aşı uygulama merkezinde toplanan anne adayları Covid19 aşısı oldu. Etkinliğe Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in eşi İlmuhhan Demir ve İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'un eşi Saliha Nur Oruç da katılarak aşı olan anne adaylarına hediye takdimi etti.



"Samsun'da her 5 gebeden 1'i aşı oluyor"

Etkinliğe dair bilgi veren Müdür Oruç, "Bugün buradaki kampanyamıza 17 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle gebelerimizi davet ettik. Burada farkındalık çalışması yapmaya çalışıyoruz. Hem emzirme dönemi hem gebelik dönemi hem Covid19' bir araya getirerek vatandaşlarımızı bilgilendirelim istedik. Bu haftaki temamız gebelerde Covid19 aşısını yapılmasıdır. Biz anne sütü ile ilgili çeşitli haftalarda çeşitli programlar yapıyoruz. Bütün programlarda mutlaka bebek doğduktan 6 ay sonra anne sütünün verilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Baktığımız zaman yeni teknolojik gelişmelere rağmen anne sütü kadar değerli bir besin elde edilemedi. Covid19 aşısı ile ilgili şunu vurgulamamız gerekiyor. Gebelik döneminin her aşamasında aşınızı yaptırabilirsiniz. Samsun'da yaptığımızı çalışmada gebelerimizin yüzde 19.9'unun aşı yaptırdığını görüyoruz. Aşının oluşturacağı koruyucu etkiyi doğumdan sonrada yaşamış olacaksınız. Samsun'da Covid19'dan 3 tane gebemizi kaybettik. Bu acıları tekrar hissetmemek için lütfen aşınızı olun diyoruz" dedi.

9 aylık gebe olan Merve Bayramoğlu, "Önce kendi sağlığımız sonra bebeğimizin sağlığı için bence aşı her anlamda şarttır. Bu Covid19 aşısı olsun diğer aşılar olsun her anlamda öneriyorum. Ben 2 doz aşımı oldum, gayet üzerinden 1 ay geçti. Hiçbir yan etkisini görmedim. 37 haftalık, 9 aylık gebeyim. Maalesef gebe ve bebek ölümleri artmış durumda. Ben de aslında bu amaçla geldim. Belki bir kişiye bile örnek olursam bebek veya annenin hayatı kurtulsun isterim. Aşı gerçekten çok önemli hayatımızda. Gebeler için özellikle. Yaşadığımız hayat şartları standartları nereye gidersek gidelim Covid19 var. Salgın hayatımızın bir parçası. Aşı var. Elimizde bir velinimet gerçekten. Bundan herkesin faydalanmasını istiyorum. Sadece gebeler değil, tüm vatandaşların faydalanmasını istiyorum. Ailemle gurur duyuyorum. 5 kardeşiz. Hepimiz de aşımızı olduk. Annem, babam, eşim, çalışma arkadaşlarım gerçekten hepsine buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aşı uygulama merkezi akşam saatlerine kadar açık kalarak tüm vatandaşların hizmetinde olacak.

