Polis teşkilatına 387 taze kan Polis okulunda 387 öğrencinin mezuniyet heyecanı

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini tamamlayan 387 öğrenci için pandemi kuralları çerçevesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu, 19’uncu dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören 147’si kadın, 240’ı erkek toplam 387 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törende bando ekibi izleyenlere görsel şölen sunarken, aileler ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Korona virüsten dolayı pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin öğrencilere hitaben şunları söyledi: “Sevgili çocuklar, bugün sizleri mezun etmenin gurur ve onurunu yaşıyorum. Size artık son kez çocuklar diyorum. 2 yıl önce sizleri ailenizden emanet aldık. Şimdi milletimizin evine uğurluyoruz. Önce çocuklarımızdınız, şimdi ise artık meslektaşımızsınız. Pandemi şartlarında 2 yıllık yoğun bir eğitim sürecinin ardından mezun olarak aramıza katılıyorsunuz. Bugünden sonra mazisi şan ve şerefle dolu büyük bir aile olan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bir ferdi olacaksınız. Her bir kardeşimizin hak, adalet, vicdan ekseninde aziz milletimizin huzur ve mutluluğu için gecegündüz ayrımı yapmadan çalışacağına yürekten inanıyorum".

Mezun olacak olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ise “Devlet güç kullanma yetkisi olan bir teşkilattır. Devletten başka kimse güç kullanamaz. Ama bu gücün de kaynağı sınırlıdır. Sizler de gücünüzü hukuktan alacaksınız. Onun için kardeşlerimizin uyanık olmaları gerekiyor. Her şeyden önce akıllarını kiraya vermemeleri gerekiyor. Tüm arkadaşlarımızdan, tüm vatandaşlarımızdan akıllarının kendilerini kullanmalarını, akıllarını başkalarına kiraya vermemelerini istirham ediyorum” dedi.

Törende yemin ettikten sonra kep atan öğrenciler aileleriyle bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.