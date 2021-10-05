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Samsun'da anne adayları için 'aşı' çağrısı

DHA

Samsun'da anne adayları için 'aşı' çağrısı


Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla 'Hayatları Korumak İçin Aşını Ol' sloganıyla başlatılan kampanyada çok sayıda anne adayı, koronavirüs aşısı oldu.
İl Sağlık Müdürlüğü'nce 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında 'Hayatları Korumak İçin Aşını Ol' sloganıyla anne adayları için kampanya düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte birçok anne adayı, aşılandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in eşi İlmuhhan Demir'in de katıldığı etkinlikte Kızılay yetkilileri, aşı olan anne adaylarına çeşitli hediyeler verdi.
'KORONAVİRÜSTEN 3 GEBEMİZİ KAYBETTİK'
Kampanya ile ilgili bilgi veren Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Etkinlikteki amacımız; hem aşının önemini vatandaşlarımıza anlatmak hem de gebelerimize aşı uygulamasını gerçekleştirmek. Gebelikle alakalı gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde anne sütünün önemine vurgu yapıyoruz. Birçok teknolojik gelişmeye rağmen, araştırmalar bebekler için anne sütünden daha değerli besin olmadığını kanıtlıyor. Bununla birlikte Covid-19'la mücadelemizi sürdürüyoruz. Buradaki en önemli silahımız aşı. Gebeler için de şunu vurgulamak istiyorum; gebelik döneminin her aşamasında aşı olunabilir. Samsun'da yaptığımız çalışmada, anne adaylarının gebeliklerini öğrendikten sonra yüzde 19,9 oranında aşı yaptırdıklarını görüyoruz. Bu nedenle anne adaylarımıza kendileri ve bebeklerinin sağlıkları için Covid-19 aşılarını mutlaka yapmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Samsun'da ne yazık ki Covid-19'dan 3 gebemizi kaybettik. Bu acıların tekrar yaşanmaması için lütfen zamanında aşılarınızı olun diyoruz" dedi.
'ARAŞTIRDIM VE AŞIMI OLDUM'
Anne adaylarından Merve Bayramoğlu "İlk zamanlarda gebeler için istatistiksel veriler yoktu, çok araştırdım. Doktorumun ve gebe okulumun tavsiyesiyle aşı olmaya karar verdim. Sonra aşımı oldum. Bugüne kadar Covid-19 olmadım, sağlıklı bir hayat sürüyorum. Aşıdan sonra da aynı şekilde devam etmesini umuyorum. Herkese de aşı olmayı tavsiye ediyorum" dedi.
'ÖNCELİĞİM BEBEĞİMİN SAĞLIĞI'
Hamile Merve Tural Kan da aşının önemine vurgu yaparak, "Aşı olmaktaki önceliğim; bebeğimin sağlığı. Bende hiçbir reaksiyon göstermedi. Doğumdan sonra da bebeği koruyacak antikor oluşturduğunu bildiğim için aşı olmayı tercih ettim. Bütün anne adaylarına aşı olmalarını öneriyorum. Ben de sağlık sektöründe çalışıyorum. Covid-19 geçiren birçok gebemiz, erken doğum tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bebek sağlığı için mutlaka aşı olmalılar" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU
2021-10-05 15:42:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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