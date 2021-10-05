Saniyede 120 litre suyu arıtacak Alt yapıdan başlayıp Türkiye’nin örnek projelerine kadar 17 ilçede tam mesai

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların kesintisiz ve daha temiz içme suyuna kavuşması amacıyla Havza ilçesi Gidirli Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi inşa ediyor.

Geçen günlerde temeli atılan tesis, saniyede 120 litre suyu arıtacak. Tesisin bitirilmesi ile birlikte 31 mahallenin de arıtılmış içme suyu problemi çözülmüş olacak. 17 ilçede başta altyapı ve yol olmak üzere çalışmaların sürdüğünü söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevre adına önemli yatırımlardan biri olan Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin de kısa sürede bitirilerek 2022 yılının ortalarında devreye alınacağını ifade etti.

Samsun'un 17 ilçesine de eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. SASKİ'nin bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalara, Havza ilçesine bağlı Gidirli Mahallesi’nde inşa edilen İçme Suyu Arıtma Tesisi de ekleniyor. Vatandaşların tüketecekleri suyun kalitesini yükseltmek amacıyla mahallede yapılacak olan tesisin geçtiğimiz günlerde temeli atıldı.



“31 mahallenin içme suyu problemi bitiyor”

23 milyon 800 bin bedelle yapılan tesis, saniyede 120 litre kapasiteyle çalışacak. Tesisin bitirilmesiyle birlikte Havza, Vezirköprü ve Bafra ilçelerindeki 31 mahallenin içme suyu problemi çözüme kavuşacak. İlk aşamada Dereköy Barajı'ndan geçici tahsis ile elde edilen ham suyu arıtacak olan tesiste, daha sonra Devlet Su İşleri'nin Ladik ilçesinde planlamasını yaptığı Tersakan Barajı'nın bitirilmesiyle buradan tahsis edilecek suyun arıtılması planlanıyor.



23 milyon 800 bin liralık yatırım 210 günde bitecek

17 ilçede başta altyapı ve yol olmak üzere çalışmaların sürdüğünü söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevre adına önemli yatırımlardan biri olan Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 210 günde bitirilerek sistemin 2022 yılının ortalarında devreye alınacağını ifade etti. Havzalı vatandaşların evlerinde içme suyundaki farkı çok net hissedeceğini dile getiren Başkan Demir, "Tesisin temeli geçtiğimiz günlerde atıldı. 23 milyon 800 bin lira bedelli bir yatırım. Hemşerilerimizin temiz suya ulaşması için her noktada en iyi projeleri hayata geçiriyoruz. Tesisin bitirilip devreye alınması ile birlikte Havzalı hemşehrilerimiz memba kalitesine suya kavuşacak. Bu tesis sadece Havza ilçesine hizmet vermeyecek. Havza'da 17, Vezirköprü'de 13, Bafra'da da 1 olmak üzere 31 mahallenin içme suyu problemi sona erecek" dedi.

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