Evcil hayvan sahibi olmak çocukları olumlu etkiliyor

Hayvan sevgisinin çocuk gelişimine olumlu etkisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Evcil hayvan sevgisi çocukların ilişki kurma, sosyalleşme, duygularını düzenleme, paylaşmayı öğrenme gibi konularda beceri kazanmalarına yardımcı olur” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla “Hayvan sevgisinin çocuk gelişimine etkisi” hakkında bilgilendirdi.



“Hayvan sevgisi ile erken tanışan çocuklar özgüven sahibi oluyor”

Hayvan sevgisinin psikolojiye olumlu etkisi olmakla birlikte çocukların da gelişimini büyük ölçüde etkilediğinin bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Hayvan sahibi olmak ve hayvan sevgisini tatmak, depresyonu önlemede önemli bir yere sahiptir, çocukların da beyin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Evcil hayvanlarımız bizi kötü enerji ve duygu durumundan uzaklaştırır. Stresimizi azaltmaya destek olur. Hayvan sevgisi ile erken tanışan çocuklar kötü enerjiden kolay kurtulabilen, öz güven sahibi, empati kurabilen bireyler olarak yetişebilmektedir” dedi.



“Sorumluluk bilinçleri gelişiyor”

Çocukların doğdukları andan itibaren kurdukları tüm ilişkilerin gelişimlerini etkilediğini belirten Uzm. Dr. Yıldırım, “Evde bulunan hayvanlarla da benzer şekilde ilişki kurarlar. Hayvanları sevebilme becerisine sahip olmak ruhsal açıdan sağlıklı olmanın bir göstergesi olarak görülebilir. Evcil hayvan sevgisi çocukların ilişki kurma, sosyalleşme, duygularını düzenleme, paylaşmayı öğrenme gibi konularda beceri kazanmalarına yardımcı olur. Ek olarak çocuğa sorumluluk duygusu kazandırabilmek için de bir araç olarak düşünülebilir. Çocuklara sevdiği, bağ kurduğu bir canlı üzerinden sorumluluk kazandırmak, sorumluluk verme ile ilgili diğer kurallar da uygulandığında, çok daha kolay olmaktadır. Özellikle gelişimsel güçlükleri olan veya sevdiği birinin ölümü, boşanma, il veya okul değişikliği gibi nedenlerle kayıp yaşayan çocuklarda evcil hayvanların varlığı sürecin daha rahat atlatılmasına olumlu katkı sağlayıcı rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.



“Ergenlik döneminde hayvan bakımı çok faydalı”

Ergenlik döneminde hayvan bakımının faydalarından da bahseden Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Hayvan bakımı, ergenlik döneminde de ergenin yalnızlık duygusuyla başa çıkmasını kolaylaştırır. Evcil hayvan ile kurulan sevgi bağının stresi azaltıcı etkisinin olduğu kanıtlanmıştır. Evde hayvan besleme kararı aile üyelerinin sağlık durumları ve fiziksel koşulları göz önünde bulundurularak verilmesi gereken bir karar olmakla birlikte, evcil hayvanların çocukların daha mutlu, daha sağlıklı, daha verici, daha saygılı ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağladıklarını da göz önünde bulundurmak gerekir” diye konuştu.

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