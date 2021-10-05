Başhekim Domaç: "Sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşacak"

17 Ekim Emzirme Haftası kapsamında Bafra Devlet Hastanesinde “Emzirme Haftası Etkinliği” düzenlendi. Etkinlikte konuşan Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir" dedi.

Bafra Devlet Hastanesinde anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla “Emzirme Haftası Etkinliği” düzenlendi. Hastanenin zemin katı poliklinik girişine stant açılarak polikliniklere tedavi amacıyla gelen anne ve anne adaylarına 'ilk 6 ay sadece anne sütü' ilkesiyle, anne sütü, emzirmenin önemi, emzirme teknikleri konularında eğitimler verildi.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ise "Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu yaşamın ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi çocuğun sadece o andaki değil daha sonraki yıllarda da fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Emzirme anne bebek arasındaki ilk temas ve ilk iletişimdir. Anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir. Bebeklerde güven duygusunu geliştirir. Bebeğe sağladığı olumlu katkıların yanı sıra anneyi de oluşabilecek hastalıklara karşı korumaktadır. Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin ögelerini tek başına 6 ay sağlayan en iyi besindir. Sindirimi kolaydır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya gereksinimi yoktur. Sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşacaktır. Günümüz pandemi şartlarında anneler ve anne adayları tedavi ve aşı konusunda tedirginlik yaşamaktadır. Yapılan araştırmalar gebelerin ve emziren annelerinde aşı olmalarının gerekliliği yönündedir. Hastanemiz anne ve bebek dostu hastane olmakla birlikte tüm anne ve bebeklerin sağlığını önemsiyoruz. Anne ve anne adaylarımızı aşıya davet ediyoruz" diye konuştu.

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