7 hırsızlıktan aranan şahıs börekçide kahvaltı yaparken yakalandı Hırsızlık suçundan tutuklanan şahsın cezaevine götürülürken "Biz hiçbir zaman yıkılmadık" demesi dikkat çekti

Samsun'da 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve bir börekçide kahvaltı yaparken yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine götürülürken, "Biz hiç bir zaman yıkılmadık" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık suçundan aranan 42 yaşındaki M.A.'nın bir börekçide kahvaltı yaptığı bilgisini aldı. Börekçiye baskın düzenleyen polis M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada M.A.'nın yaklaşık 1,5 ay içinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ve ayrıca Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yine hırsızlık suçlarından aranması bulunduğu ortaya çıktı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından Tekkeköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

M.A. adliye çıkışı kendisini görüntüleyen haberciye, "Biz devletin insanlarıyız. Biz hiç bir zaman yıkılmadık. Kötü işlerle de işimiz yok. Allah büyüktür. Her şey düzelecek. Her şey yoluna girecek. Ama yılmayacağım, ayakta duracağım. Siz de büyüklerim olarak beni utandırmayın. Ayaktayım. Yıkılmayacağım" ifadelerini kullandı.

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