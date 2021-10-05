Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yaptığı" ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hakkında arama kararı olduğu bilgisi üzerine Ü.K.'nin ikametine operasyon düzenledi. Söz konusu ikamette 190 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 5,55 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İkametin önündeki park halindeki araçta ise 3 adet daha sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.