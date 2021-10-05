Öğrencilerden hayvanlara şefkat eli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Naim Okay rehberliğinde hazırladıkları “Şefkat Eli Projesi” kapsamında barınağı ziyaret etti.

“Dünya Hayvan Hakları Etkinliği Günü” dolayısıyla Bafra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulunan öğrenciler, can dostlara yakın ilgi gösterdi. “Şefkat Eli” isimli projeyle öğrencilere, barınakta bulunan köpeklerin sahiplendirilmesi, hayvan sevgisini arttırmayı ve bakım sorumluğu kazandırılması hedefleniyor. 30 öğrenciden oluşan grup, barınak veterinerinden barınaktaki uygulamalar hakkında bilgi aldı. Barınakta inceleme yapan öğrenciler burayla ilgili hazırlayacakları raporu Belediye Başkanlığına sunacak.

Öğrenciler belirlediği 3 köpeğin çektikleri fotoğrafını da okul sitesine koyarak hangisinin sahiplendirilmesi konusunda oylama yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.