Amatör Spor Haftası Samsun'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ekim ayının ilk haftasında kutlanan ‘Amatör Spor Haftası’ tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da törenle başladı.



Canik Atatürk Spor Salonu’ndaki açılış töreninde, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası açılış törenine, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, Spor Şube Müdürü Murat Altun, Canik GSİM Müdürü Osman Abonoz, İlkadım GSİM Seracettin Turan, antrenörler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, '' Değerli protokol, öğrenciler, antrenörler ve aileler hepiniz hoş geldiniz. Türkiye de 81 ilde olduğu gibi Samsun'da da Amatör Spor Haftası'nı kutluyoruz. Buradaki amacımız sporu tabana yaymaktır. Çünkü spor amatör ruhla birlikte ayağa kalkar. Amatör Spor Haftası kapsamında okullarda, mahallelerde tüm spor branşlarının tanıtımını yapacağız ve gençlerimize spor farkındalığı oluşturacağız. Amatör spor kulüplerine tüm desteğimiz ile her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum' dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli branşlarda ve sportif oyunlar ile oynayarak eğlendiler.

