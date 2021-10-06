Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan kadın sürücü yaralandı.

Kaza SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İ.G.(43) idaresindeki 55 AZR 98 plakalı otomobil Dereköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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