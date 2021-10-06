Havza OSB’ye 10 milyon liralık yatırım Özdemir: "Tüm iş insanlarımıza kapılarımız açık”

Havza Belediye Başkanı Özdemir, “Havza Belediyesi olarak ilçemize yatırım için gelen tüm iş insanlarımıza kapılarımız açık” dedi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) 10 milyon liralık yatırım kararı alan ahşap firması sahipleri Mehmet Sefa Macit ve Vahdettin Macit, Havza TSO Başkanı Erkan acar ile birlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette, yapılacak yatırım hakkında bilgiler verildi. Firma sahibi Mehmet Sefa Macit, “7 bin metrekarelik bir alan tahsisi için başvuru yaptık. Yapılan başvurumuz sonrası yer tahsisi gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı üretim alanı olacak olan fabrikamızda ahşap üzerine üretim yapacağız. İlk etapta 30 ila 40 kişi arasında istihdam sağlayacak olan üretim tesisimiz 10 milyon liraya mal olacak. Havza OSB sunduğu imkanlar ve idarecilerin yakın ilgisi ile ilgilimiz çekti. Özellikle nakliye konusunda Havza OSB yatırımcılara cazip imkanlar sunmakta” diye konuştu.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, “Bin dekar alana sahip Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut alanını 4 bin 500 dekara çıkartmak amacı ile çalışma başlatıldı. Ahşap işleme üzerine üretim yapacak olan firmamıza 7 bin metrekare alan tahsisi yapıldı ve inşallah ocak ayı gibi inşaat başlanacak” açıklamasında bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza OSB’ye yatırım kararı alan ahşap firması sahiplerine teşekkür ederek, “Hem ilçemizin hem de ülkemizin kalkınması için üretime ve istidama ihtiyacı var. Bu bağlamda yapılacak olan bu yatırım bizler için büyük önem arz etmekte. Havza Belediyesi olarak ilçemize yatırım için gelen tüm iş insanlarımıza kapılarımız açık. Havza OSB ilçemizin geleceği ve bizler de bu bilinç ile çalışmaktayız. Bir kez daha ilçemize yatırım yapma kararı alan değerli iş insanlarımızı tebrik ediyor, yapacakları yatırımın öncelikle kendilerine, ilçemiz, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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