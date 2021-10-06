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Bir tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti Samsun'da aşı çağrı ekipleri vatandaşları görüntülü arayarak aşı olmaya ikna ediyor

İHA

Bir tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti Samsun'da aşı çağrı ekipleri vatandaşları görüntülü arayarak aşı olmaya ikna ediyor

Samsun'da oluşturulan aşı çağrı ekipleri vatandaşları telefonla arayarak kimi zaman ise görüntülü şekilde arayarak korona aşısı olmaya ikna ediyor. Bu kapsamda aşı çağrı ekibinde olan tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, 2 bin kişiyi telefonla aşı olmaya ikna etti.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü korona aşısı olmayan veya tereddütte olan vatandaşlar için ‘aşı çağrı ekibi’ kurdu. 17 ilçenin tamamında kurulan ekipler 6 ay içerisinde 100 bine yakın kişiyi arayarak ikna etmeye çalıştı. İsteğe göre vatandaşları görüntülü arayarak da ikna etmeye çalışan ekipler en çok ‘aşı kısırlık yapar mı veya kronik hastalığım var bir şey olur mu?’ gibi sorularla karşı karşıya kalıyor. Ekip içerisinde yer alan tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu ise şu ana kadar tek başına 5 bin kişiyi aradı. Bu 5 bin kişiden 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna eden Küçükoğlu, kulaktan dolma bilgilerle aşı olmayan vatandaşları ikna ettikleri söyledi.

"Yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüm"
2 bin kişiyi ikna ettiğini belirten tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, "İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğünden Kovid19 aşılama ile ilgili birimde çalışıyorum. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğine ilk günde itibaren bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca randevusuz bir şekilde müdürlüğümüzde aşılamalarımıza devam ediyoruz. Günlük olarak yaklaşık 200 kişiye yakın aşılama yapıyoruz. Evde gelemeyen engelli vatandaşlarımıza da bu konuda yardımcı oluyoruz. Tereddüttü olan kulak dolma bilgilerle aşı olmayan kişilere de bilgilendirmeler yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüm. Bunların yaklaşık 2 bine yakının ikna ettim. Aradıkları zaman kronik hastalıklarında bahsediyorlar. Alerjik durumlarından bahsediyorlar. Kısırlık yapıldığına dair veya aşı yapıldıktan 3 yıl sonra ölecekleri gibi bilgiler bizlerle paylaşıyorlar. Bu bilgilerin yanlış olduğunu kendilerine anlatıyoruz" diye konuştu.

Görüntülü arayarak aşı hakkında bilgilendiriyoruz"
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ise "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak 17 ilçemizde aşı çağrı ekipleri kurduk. Aşısını tamamlanmamış kişileri aşı noktalarına davet ederek onların aşılarını yapmaya çalışıyoruz. En çok karşılaştığımız durum ise aşı tereddüdüdür. Genellikle kronik hastalığı olanları aşının yan etkisinden korktuğu için aşı yaptırmak istemiyor. Biz onlara hepimizin aşılı olduğunu anlatıyoruz. Bunun dışında sosyal medyadan yanlış bilgilerle aşı olmak istemeyenler var. Kısırlık yaptığına veya cip takıldığına dair. Bunlara aynı şekilde yaklaşıyoruz. Bugünlerde genellikle gebelerimizi ve gençlerimizi arıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi bu şekilde aradık. Bir grupta var ki aşı randevusu alamadıkları için aşı olamadıklarını söylüyorlar. Onları da ilçe sağlık merkezlerimize, aşı uygulama merkezlerimize davet ediyoruz. Genelde telefonla arayarak kişilerle iletişime geçiyoruz. Ancak yüz yüze görüşmek isteyenler olursa da onları görüntülü arayarak aşı hakkında bilgilendiriyoruz" dedi.
Aşı çağrı ekibi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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