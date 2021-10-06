2 asırlık Şifa Hamamı yeniden hizmette

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 yıl süren çalışma sonrasında restorasyonu tamamlanan 208 yıllık "Şifa Hamamı" yeniden hizmete açıldı.

İlkadım ilçesi, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan Saathane Meydanı'ndaki Şifa Hamamı, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 milyon 700 bin TL harcanarak restore edildi. Tarihle buluşma, kültürel mirasa sahip çıkma anlamında önemli bir proje olan Şifa Hamamı bir işletmeye devredilerek hizmete girdi. 3 yıl süren çalışma sonrasında ise hamamın tarihi dokusuna zarar verilmeden yeniden onarıldı. Bazı alanları ise tamamen sökülerek yeniden yapıldı.

Restorasyon süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Tarihi Şifa Hamamı Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce 2017 yılında ihale edilerek 2021 yılında tarihi dokusuna zarar vermeden özgün işlevi ile restorasyonu tamamlanarak kullanıma sunulmuştur. Samsun tarihi açısından önemli bir mihenk taşı olan bu yapıyı tekrar hizmete sunmanın sevinci içerisindeyim. Samsun halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

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