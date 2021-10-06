İzmir Gaziemir Belediyesi Boccia Takımı ile Atakum Belediyespor Boccia Takımı Atakum’da dostluk maçı gerçekleştirdi. Takımların mücadelesini yakından takip eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, sporcularla maç yaptı.

Atakum Belediyespor Engelli Boccia takımı, İzmir Gaziemir Belediyesi Engelli Boccia takımını Atakum’da ağırladı. Atakum Belediyesi Yaşam Park’ta yapılan dostluk maçında kıyasıya mücadele yaşandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de maçı ilgiyle takip etti ve sporcularla boccia oynadı.

Atakum’da olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İzmir Gaziemir Belediyesi Boccia Antrenörü Kemal Koç, “Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır sporla ayrılığımız oldu, evlerimize kapandık. Sağlık nedenleriyle antrenmanlarımız engellendi. Sporcu arkadaşlarımızla bir araya gelebilmek için fırsat kolladık. Atakum Belediyesi ile de irtibat kurduk, kendileri bizi kabul ettiler. Hem ziyaret, hem antrenman yapıyoruz. Bizim sporcu kardeşlerimizle, Atakum’daki sporcu kardeşlerimizi bir araya getirdik. Bizim için hem anı hem de antrenman oldu. Üzerimizdeki ölü toprağını atmaya geldik. Atakum Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Önemli maç

Yapılan dostluk maçının önemli olduğunu belirten Atakum Belediyespor Boccia Antrenörü Gamze Ekinci ise, “Bu tür organizasyonların daha çok olabilmesi veya bizlerin de gelen takımların şehrine gidebilmemiz çocuklar açısından faydalı oluyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır turnuvalara katılamıyorduk, İzmir Gaziemir Belediyesi’nin gelişi ve yapılan dostluk maçı çocuklar için çok iyi oldu. Bu tür faaliyetlerin çoğalmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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