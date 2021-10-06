Meme kanseri ve tedavisi: "Erken tanı çok önemli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meme kanseri ve tedavisi: "Erken tanı çok önemli”

İHA

Meme kanseri ve tedavisi: "Erken tanı çok önemli”

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, "Meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. ‘Benim başıma gelmez’ diye düşünüyor olabilirsiniz fakat belirli periyotlarla muayene hayat kurtarır" dedi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Kadir Şeker, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri ağrısız, şişlik şikâyeti ile baş gösterir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik geçiş ön plandadır. Anne, kız kardeş ya da teyzesinde meme kanseri olan hastalar oldukça risklidir. Bu şekilde kliniğimize başvuran meme kanseri olan hastalara gerekli tetkikler yapılarak uygun cerrahi uygulanmakta cerrahi sonrası takip ve tedaviye devam etmekteyiz. Meme kanserinde hastalığın ilerlemiş olup olmadığı yani evresi çok önemlidir. Doğurganlık sayısının artması, çocuğu uzun süreli emzirme meme kanserinden koruyucudur. Hastaların belirli periyotlarla kliniğe başvurması her ay kendi kendilerine meme muayenesi yapması özellikle âdetin 57. günlerinde meme çok uygundur. Hastalarımızın kendi kendilerine meme muayenesi ve varsa memelerinde ki yeni oluşmuş şişlik sonucu kliniğe başvurmaları önem arz etmektedir. Hastaların kendilerini yaptıkları elle muayenesinde fark edilen yeni bir lezyon veya bir şişlikte erken dönemde kliniğe başvurmaları çok önemlidir. Erken tanı hayat kurtarır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İranlının cenazesi 42 gün sonra teslim alındı
YEREL HABERLER İranlının cenazesi 42 gün sonra teslim alındı
Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı
YEREL HABERLER Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL ...
Baba-oğulun yangın tartışması evi yaktı
YEREL HABERLER Baba-oğulun yangın tartışması evi yaktı
Atakum’da dostluk maçı
YEREL HABERLER Atakum’da dostluk maçı
Yağız’nın Karavanı Samsun’da
YEREL HABERLER Yağız’nın Karavanı Samsun’da
Kenevirin, arı katili "varroa"dan koruduğu ortaya çıktı Kenevir ortamında barındırılan arılar kışa daha güçlü giriyor, bal yapıyor
YEREL HABERLER Kenevirin, arı katili "varroa"dan koruduğu ortaya ...
2 asırlık Şifa Hamamı yeniden hizmette
YEREL HABERLER 2 asırlık Şifa Hamamı yeniden hizmette
Bir tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti Samsun'da aşı çağrı ekipleri vatandaşları görüntülü arayarak aşı olmaya ikna ediyor
YEREL HABERLER Bir tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna ...
Havza OSB’ye 10 milyon liralık yatırım Özdemir: "Tüm iş insanlarımıza kapılarımız açık”
YEREL HABERLER Havza OSB’ye 10 milyon liralık yatırım Özdemir: "Tüm ...
Anne sütü bebeğin yaşına ve durumuna uygun değişim gösteriyor
YEREL HABERLER Anne sütü bebeğin yaşına ve durumuna uygun değişim ...
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
'Askıda Koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ile buluşuyor
YEREL HABERLER 'Askıda Koltuk' ile çocuklar ücretsiz olarak tiyatro ...
Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 3 bin 995 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Amatör Spor Haftası Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Amatör Spor Haftası Samsun'da başladı
(Düzeltme) Rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire başkanının tutukluk halinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire ...
Rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire başkanı adli kontrolle tahliye oldu
YEREL HABERLER Rüşvet iddiasıyla tutuklanan daire başkanı adli ...
Öğrencilerden hayvanlara şefkat eli
YEREL HABERLER Öğrencilerden hayvanlara şefkat eli
Balıkçıdan 35 kilo balık çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkçıdan 35 kilo balık çalan şüpheli yakalandı
Çiftçilere 29,5 ton yem desteği
YEREL HABERLER Çiftçilere 29,5 ton yem desteği
Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kudüs'teki insanlık dramı Canik'te sergilenecek
YEREL HABERLER Kudüs'teki insanlık dramı Canik'te sergilenecek
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
7 hırsızlıktan aranan şahıs börekçide kahvaltı yaparken yakalandı Hırsızlık suçundan tutuklanan şahsın cezaevine götürülürken "Biz hiçbir zaman yıkılmadık" demesi dikkat çekti
YEREL HABERLER 7 hırsızlıktan aranan şahıs börekçide kahvaltı ...
Başhekim Domaç: "Sağlıklı nesiller emzirilen bebeklerden oluşacak"
YEREL HABERLER Başhekim Domaç: "Sağlıklı nesiller emzirilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.