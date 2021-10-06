Samsun'da 4-6 yaş Kur'an kursu çalışmaları

Samsun Valiliği İl Müftülüğü tarafından il genelinde yürütülen 46 yaş Kur'an kursu çalışmaları değerlendirildi.
Kur'an kurslarının son durumunun görüşüldüğü değerlendirme toplantısı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
46 yaş Kur’an kurslarının çocukların sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermeleri bağlamında oldukça yararlı olduğunu belirten Vali Dağlı, kursların yaygınlaştırılmasının ve eğitim kalitesinin sürekli olarak artırılmasının önemine dikkat çekti. Vali Dağlı, çalışmaların ara verilmeksizin sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.