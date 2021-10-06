Ünal, Baran’ı OMÜ’ye davet etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı üniversiteye konuşmacı olarak davet etti.

20212022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni sonrasında Ankara’da temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

ATO’da gerçekleşen görüşmede Rektör Ünal, Baran'a Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı oluşturmak amacıyla başlattıkları eğitim revizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Rektör Ünal, Samsun’u kalkındırmak için sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Baran ile istişarelerde bulundu.

Görüşmede Rektör Ünal, ATO Başkanını Baran’ı OMÜ’ye konuşmacı olarak davet etti.

Rektör Ünal’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, ATO olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Gelecek yıllarda üniversitelerle iş birliğini artıracağını kaydeden Baran sözlerini en kısa zamanda OMÜ’ye konuşmacı olarak katılmak istediğini belirterek tamamladı.

Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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