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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçıdan 35 kilo balık çalan şüpheli tutuklandı

İHA

Balıkçıdan 35 kilo balık çalan şüpheli tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir balıkçıdan çeşitli cins 35 kilo balık çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 gün önce meydana gelen olayda, Büyük Pazar Yerinde bulunan bir balıkçıdan bin 500 lira değerinde 35 kilo balık çalındı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen A.O., dün Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sedde Yolu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kaplı Cezaevine gönderildi.

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