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Samsun'da tarım için 55 hedef belirlendi: Hedef 18 milyon Samsunlu üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

İHA

Samsun'da tarım için 55 hedef belirlendi: Hedef 18 milyon Samsunlu üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Samsun’un Ladik ilçesindeki hayvan üreticilerine yem bitkisi tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman Projesi'nce hazırlanan “Hayvana Gıda, Toprağa Deva, Çiftçiye Sefa Projesi” kapsamında yüzde 75 bakanlık destekli, yüzde 25 çiftçi katkılı yem bezelyesi, korunga ve İtalyan çimi (süt otu) tohumluğunun üreticilere dağıtımı yapıldı.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü ilçe sektör toplantıları ile Samsun’da tarımsal üretim planlanmasının yeniden yapıldığını, Samsun için 55 hedef belirlendiğini ve bu hedeflerin yerine getirilmesi durumunda 9 milyon TL olan tarımsal hasılanın 18 milyon TL’ye çıkarılacağını söyleyen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Halen Samsun’da 397 bin büyükbaş hayvan ve 260 bin küçükbaş hayvanımız için 1 milyon 250 bin ton kaba yem ihtiyacımız bulunmaktadır. Kaba yem ihtiyacımızın; 600 bin dekarı yem bitkisi ekilişinden, 160 bin dekarı mera alanlarıyla otlatmaya açık orman alanları ve fındık bahçelerinden, geri kalanı ise bitkisel atıklar, sap ve samanlardan karşılanmaktadır. DOKAP idaremiz ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında; Bafra, Lâdik ve Havza İlçelerimize silaj paketleme makineleri verdiğimizi, bu projelerimizin devam edeceğini ve diğer İlçelerimizin de bu imkânlardan faydalanabilmesinin sağlanacağını bu vesileyle belirtmek isterim. Yine yeri gelmişken ifade etmek isterim ki bugüne kadar ilçe belediye başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıkları ve diğer kurumlarla birlikte tarımsal alanda işbirliği içerisinde birçok proje yürüttük ve bu işbirliğini sürdürme kararlılığı içindeyiz” dedi.
Bugüne kadar yapılan desteklerden bahseden İbrahim Sağlam, “Lâdik İlçemizin, 12 bin 525 büyükbaş ve 18 bin 800 küçükbaş olmak üzere toplam 31 bin 325 adet hayvan varlığı bulunmaktadır. Kaba yem ihtiyacı ise 52 bin tondur. İlçemizde 2020 yılında 23 bin 400 da yem bitkisi ekilişi ve 27 bin 246 dekar mera alanından 22 bin ton da kaba yem üretimi yapılmıştır. Kaba yem açığının; 98 bin 670 dekarı buğday arpa ve fiğ hasadı sonrası arta kalan sap samanlardan ve 232 bin 478 dekarı da otlatmaya açık olan orman alanlarından karşılamaktadır. Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik destekleme ve hibe programlarıyla, sırtındaki yükü hafifletmeye çalıştığımız 460 çiftçimize 2020 yılında 11 bin 298 da alan için 783 bin 740 TL yem bitkisi desteği ödemesi gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.
Hayvancılık sektörünün en önemli giderinin yem maliyetleri olduğunu ifade eden Sağlam, şunları söyledi:
“2021 yılında ise DOKAP ve bakanlığımızca yürütülen projeler kapsamında çiftçilerimize 2 bin 500 kg. silajlık mısır, 600 kg. yonca ve bu program ile 2 bin 500 kg. yem bezelyesi, 500 kg. korunga tohumluğu hibe edilmiştir. 2018 yılında yine DOKAP’ça finanse edilen Otlatmayı Düzenleyici Yapı ve Tesisler Projemiz kapsamında Lâdik ilçemizin 15 mahalle meralarına, hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 61 adet sıvat yerleştirilmiştir. 2021 yılında da DOKAP idaresi tarafından finanse edilecek Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yayla ve meralara hayvanların içme suyu ihtiyacını gidermek üzere 12 mahallemize toplam 72 adet sıvat yerleştirilmiştir. Ladik ilçesi Akdağ yaylası 2018 yılına kadar tapulama harici iken yapılan tespit ve tahdit çalışmaları neticesinde 2020 yılında Akdağ yaylalarımızın tapu tescil işlemleri mera komisyonumuz tarafından tamamlanmıştır. Akdağ yaylalarımıza göçer olarak gidecek yetiştiricilerimizin planlanması için yaylaların kapasite durum raporları hesaplanarak mera komisyonumuz tarafından ilan edilmiştir. Bu kapasite doğrultusunda göçerlere kiralama yapılmaktadır. 2022 yılı içinse çalışmalarımız devam etmekte olup bugün dağıtımını yaptığımız yem bezelyesi ve korunga tohumluklarımızın üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
Lâdik Akpınar Fen Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programa; ayrıca Ladik İlçe Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, Ladik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turgut Güler, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür Namık Akgül, teknik elemanlar, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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