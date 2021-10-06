Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Orta ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için uyarı

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Samsun'da kafede otururken silahlı saldırı uğrayan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur A.(30) ile amcasının oğlu Cemalettin A.(24) kafede otururken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Onur A. ambulansla Gazi Devclet Hastanesine, Cemalettin A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemalettin A.'nın hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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