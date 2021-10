Tarımda eğitim seferberliği Kız Kardeşim eğitimleri Samsun’da

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kadın çiftçi ve girişimcilere yönelik başlatılan eğitim seferberliği kapsamında ‘Kız Kardeşim Projesi’nin 8.’si Samsun’da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin katılımıyla yapıldı.

Bakanlığının, Kız Kardeşim Projesi kapsamında başlatılan eğitim seferberliğinin sekizincisi Samsun’da yapıldı. Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliği kapsamında toplam 10 ilde eğitim düzenlenecek, yaklaşık bin kadın girişimciye ulaşılacak. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan Samsun’daki eğitim öncesinde kadın girişimcilere projenin tanıtımı yapıldı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün projenin öneminden bahsettiler.



“Kız kardeşlerimize özel eğitimler veriyoruz”

Verilen eğitimler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 8.’sini uyguladığı ‘Kız Kardeşim Projesi’ adı altında Samsun’dayız. Bizim için çok kıymetli bir gün çünkü projede kız kardeşlerimizle birlikte üretim yapan, tarımı devam ettiren ve çok faydalı ürünlerimizi, biyo çeşitliliğimizi gelecek kuşaklara aktarmayla ilgili üretimine devam eden kız kardeşlerimize özel eğitimler veriyoruz. Bu özel eğitimler ürünün tarladan marketlere, raflara ve satışa kadar olan yolculuğunda kız kardeşlerimizin eksik kaldığı, geliştirilmesi gereken noktalarıyla ilgili eğitim başlıklarımız var. Bunun içerisinde finansal okur yazarlık da var. Dijital ortamda ürünün nasıl pazarlanacağı da var. Reyonların nasıl pazarlanacağı, hijyen konusu, gıda güvenliği, etiket mevzuatı ve barkod bilgileriyle alakalı ürünün tarladan reyona olan yolculuğunda eksik kalan noktaları tamamlamayla alakalı bir eğitimden geçiriyoruz. Samsun, 8. ilimiz şimdiye kadar 400 civarında kadına eğitim verdik” dedi.



“Proje, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım için çok önemli”

Projenin önemine de değinen Ayşe Ayşin Işıkgece, “Önümüzdeki hafta bu programı bakanımız önderliğinde İzmir’de özel bir günde anmış olacağız. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde bu faaliyetimiz İzmir’de bir fuar ile de devam edecek. Kız kardeşlerimiz illerinden ürünleriyle birlikte gelecekler. Satın almacıları piyasan çağırıyoruz. Onlarla buluşacaklar. Her ilimize bir mentor, danışman atıyoruz. Bu mentor ve danışman ürünün yolculuğunda kız kardeşlerimizin her sorusu olduğunda onların yanlarında olacak, vizyon verecek, değer katacak, onların ürünlerinin hak ettiği değere ulaşması için yardımda bulunacak. Burada en çok emek kız kardeşlerimize ait. Biz bakanlık olarak bu projeye çok önem veriyoruz. Çünkü bu proje kırsal kalkınma için, biyo çeşitliliğin korunması için, sürdürülebilir tarım için, kadınımızın emeğinin hak ettiği değere ulaşması için bölgenin ekonomisi açısından son derece önemli bir proje. Projelerimize devam edeceğiz. Bu ilimiz olduktan sonra belirli bir olgunluğa oluştuktan sonra yan bir iline kız kardeşlik yapacak. Bu dalga büyüyerek bu ürünlerin piyasalarda hak ettiği yerlere sadece Türkiye’de değil, dünya pazarında nasıl getiririz diye hep birlikte çabalayacağız. Samsun’a Kız Kardeşim Projesi hayırlı olsun” diye konuştu.



Vali Dağlı: “Baraj sayısı bakımından Türkiye’de en fazla baraj olan iliz”

Samsun’un tarım faaliyetleri açısından çok şanslı bir il olduğunun altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun’da çok önemli 3 ovamız var. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü büyük ova statüsünde. Nitelikli üretimin de yapıldığı güzel ovalarımız var. Su kaynaklarımız çok çok iyi. Baraj sayısı bakımından Türkiye’de en fazla baraj olan iliz. Doğa, tabiat her şeyiyle gerçekten Allah buraya vermiş. Bereketli topraklar üzerindeyiz. Samsun ve Türkiye’de bu şekilde bereketli bir coğrafya, hep birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte makro üretimimiz var. Biz bunu tarımsal sanayi ile nasıl birleştirebiliriz? Pazarlama ve ihracat boyutunu nasıl daha fazla arttırabiliriz? Kadın çiftçileri ilgilendiren mikro üretimde ise markalaşma ve pazarlama boyutu son derece önemli. Şimdiye kadar çok yol alamadığımız bir konu. Bu bağlamda Kız Kardeşim projesinin önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Kız Kardeşim projesi hakkında

Bir vakfın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor. Kız Kardeşim Projesi, Türkiye’de bugüne kadar 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, 10 ilde bin kadın girişimciye; müşteri ilişkileri ve satış, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, gıda güvenliği ve lojistik, coğrafi işaretler, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet reklamcılığı, etiketleme mevzuatı, DİTAP (Dijital Tarım Pazarı ) gıdanı koru sofrana sahip çık konu başlıkları ile eğitimler verilmesi hedefleniyor. Projenin ilk ayağında eğitimlerin verileceği iller; Ankara, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Elazığ, Afyonkarahisar, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana olarak belirlendi. Diğer ayağında ise eğitimlerin Türkiye coğrafyasında yer alan tüm illere yayılması planlanıyor. Eğitim programı kapsamında başarılı kadınlara katılım belgesi verilecek.



Kız Kardeşim Projesi'nin amaçları

Proje kapsamında; illerde ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlanması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, yerel ürünlerin piyasaya bilinçli bir şekilde yayılması, biyo çeşitliliğin korunması, kırsal kalkınmanın desteklenerek cazibesinin artırılması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi, tarımdaki en büyük role sahip kadınlarımızın sosyoekonomik güçlenmesine destek olunması amaçlanıyor.

