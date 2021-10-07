Samsun'a şehit ateşi düştü

Mustafa İNANBarış BUNDAOĞLU/ SAMSUN, (DHA) SURİYE´de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse´nin (24) acı haberi, Samsun´daki ailesine ulaştı.
Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, nöbet tuttuğu sırada teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Samsun´un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Çırakman Mahallesi´ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Anne Selma Özköse, "Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, `yalan anne de, ben ölmedim de" diye ağladı.
Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse´nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse´nin ise Ukrayna´da çalıştığı öğrenildi. Şehidin yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU
2021-10-07 13:46:28
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