Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde düzenlenen kurslardan bugüne kadar 2 bin 393 kadın faydalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan kadınlar, hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde açılan kurslarda kadınlar çalışmaları yerinde görüp deneyimleyerek ileride kendi işyerlerini de açabiliyor. 14 branşta açılan kursların kayıtları başladı. Kurslar el sanatları, kuaför, seramik biçimlendirme, mefruşat, sepet örücülüğü, ön muhasebe, diksiyon, işaret dili, Kur’an kursu, plates, aşçılık, örgü, gümüş kazaziye olarak verilecek. Kadınlar ayrıca kurslarda aldıkları eğitimleri çeşitli hibe ve mikro kredilerle bir adım ileriye taşıyarak kursiyerlikten işveren konumuna da gelebiliyor.



"Büyükşehir kadınlarımızın yanında"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kadınlarımız bizim değerimizdir, onları önemsiyoruz. (Paşa Konağı) Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde açılan kurslar hem kadınlarımızın ufkunu açıyor hem de hayatlarına yön veriyor. Kurs aldıkları alanlarla el becerileri daha da gelişiyor. Bugüne kadar 2 bin 393 hanım kardeşimiz bu kurslardan faydalandı. Her geçen gün rakamın artması bizi daha da mutlu ediyor. Kurs aldıktan sonra kendi işini yapmak için harekete geçenler olmuş. Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini toplamak, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, umutlandırıyor" dedi.



Kurs başvuruları

Ücretsiz verilen kurslara katılmak isteyen kadınlar için son başvuru tarihinin 30 Ekim olduğu belirtildi. Başvurular Kadıköy Mahallesi, Şükran Sokak No: 24, İlkadım adresine yapılacak. Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.

