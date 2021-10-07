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Bafra Ovası'nda Çeltik Hasat Şenliği Biçerdöverli ilk hasat validen

İHA

Bafra Ovası'nda Çeltik Hasat Şenliği Biçerdöverli ilk hasat validen

Samsun’un Bafra Ovası’nda “7. Çeltik Hasat Şenliği” gerçekleştirildi. 2 bin 344 çeltik üreticisinin 140 bin dekar alanda çeltik üretimi yaptığı Bafra Ovası’nda düzenlenen etkinlikte Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.
Adaköy Mahallesi’nde “7. Çeltik Hasat Şenliği” düzenlendi. Şenlikte konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Tarımda en büyük sıkıntı 4 kalem: Mazot, gübre, ilaç ve hayvan yemi. Bu 4 kalemde devletimiz çiftçilere bu destekleri verirse, biz Türkiye’yi bakacak bir araziye sahibiz” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ovası’nın Türkiye’nin en önemli ovalarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, “Sadece Karadeniz’in değil, Türkiye’nin önemli ovalarından bir tanesi. Her şey yetişiyor. Özellikle son yıllarda çeltik üretiminin artması, bu bölgenin önemini daha da arttırıyor. Su sıkıntımız yok. Bunu söylerken tabii ki suyun önemini bilmemiz gerekir. Damlama sulama şu anda gündemde. Bunu da ovamızda yaygınlaştırırsak çok daha güzel olacak. Suyu verimli kullanacağız” diye konuştu.
Bafra Kaymakamı Cevdet Etürkmen, geçen yıl ‘Çeltik Üretim Sistemi’ ismini verdikleri bir yazılım gerçekleştirdiklerini açıklayarak, “Bu yazılım sayesinde Bafra’da kaç üreticimizin bulunduğu, bunun hangi alanları kullandığı, ne çeşit sulama yöntemleri kullandığı, tohum çeşidi ve rekoltesi tespit edilerek Bafra’nın istatistik bilgilerinin kayıt altına alınması sağlandı” bilgilerini verdi.

“Tarımsal sanayiye doğru dönmemiz lazım”
Damlama sulamanın artırılması gerektiğine işaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise şunları söyledi:
“Bafra deyince tarım anlaşılıyor. Ancak bundan sonra biraz daha nitelikli tarım ve stratejik bir tarıma doğru evirilmemiz gerekiyor. Bu yolda da ilerliyoruz. Bu manada Bafra’mız Türkiye’nin önemli bir tarım üstü, stratejik bir noktası haline gelecek. Tarım arzı ve güvenliği bakımından bunun için hep birlikte uğraşıyoruz, uğraşacağız. Bizim yapmamız gereken önemli projelerden birisi damlama sulamayı arttırmak. Bafra’ya Allah her şeyi vermiş. Çok bereketli torakların olduğu bir yer. Samsun’umuz aynı şekilde. Dünya üzerine baktığımızda Türkiye’miz bereketli topraklara sahip. Bundan en fazla verimi nasıl sağlarız, en fazla kazancı nasıl sağlarız, bunun üzerinde biraz daha durmamız lazım. Tarımsal sanayiye doğru dönmemiz lazım. Bundan sonra olmazsa olmazımız bu. Çeltiği sadece öğütüp değirmende işleyip çuvallara doldurup 510 kiloluk paketlerde göndermek değil, bunun biraz daha katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Bu manada burası önemli bir merkez olur diye düşünüyoruz.”
Konuşmaların ardından Vali Dağlı, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı. Hasat sonrası Bafra pirincinden yapılan pilav ikramıyla etkinlik son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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