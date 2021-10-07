OMÜSEM öğrenci ve mezunları KPSS’ye hazırlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezinin (OMÜSEM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür/Genel Yetenek Kursu bilgilendirme toplantısı, Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hamza Çalışıcı’nın koordinatörlüğünde düzenlenen kursta; Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, mezunlar ve diğer fakültelerden mezun olup formasyon belgesine sahip öğretmen adayları ile KPSS puanıyla öğretmen olarak atanmak isteyen lisans mezunlarının “Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür/Genel Yetenek” alanında KPSS sınavına hazırlanması amaçlanıyor.

Alanlarında uzman eğitimcilerin yüz yüze vereceği kursla; Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Materyal Tasarımı, Sınıf Yönetimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Program Geliştirme, Rehberlik, Ölçme Değerlendirme, Matematik, Tarih, Vatandaşlık Bilgisi, Coğrafya ve Türkçe derslerini toplam üç yüz elli saatte anlatacak. Kurs, verilecek kaynak kitaplarla ve her ay yapılacak deneme sınavları ile de zenginleştirilecek.

OMÜ Eğitim Fakültesi dersliklerinde verilecek kursa; 3. ve 4. sınıfta okuyan öğrenciler veya mezun olan adaylar katılabilecek.

OMÜSEM’in, Eğitim Fakültesi dışında diğer fakülte öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine açtığı “Genel Kültür ve Genel Yetenek Kursu”nun ön kayıt için son başvuru tarihinin 11 Ekim 2021 olduğu bildirildi.

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