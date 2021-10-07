Şehit Tayfun Özkese’nin naaşı memleketi Samsun’a getirildi

– Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse’nin (24) naaşı memleketi Samsun’a getirildi. Şehidin annesi Saniye Özköse’nin (51) oğlunun tabutunu okşaması ve feryadı yürekleri dağladı.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a getirildi. Şehit Tayfun Özköse’nin naaşının getirildiği sırada yerinden kalkan anne Saniye Özköse önce oğlunun fotoğrafını taşıyan askerin yanına koştu. Burada uzun süre şehit Tayfun Özköse’nin üniformalı fotoğrafını öpüp, koklayan anne Özköse ardından da oğlunun tabutuna koştu. Anne Saniye Özköse’nin oğlunun tabutunu okşaması, öpmesi ve feryadı yürekleri dağladı.

Samsunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse’nin Samsun Çarşamba Havalima’nındaki karşılama töreninde kız kardeşi Tuğba Özköse (22) ve erkek kardeşi Arda Özköse’de (12) güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Özköse’nin babası Musa Özköse’nin (51) Ukrayna’da çalıştığı ve acı haberi aldıktan sonra Samsun’a doğru yola çıktığı öğrenildi. Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin cenazesinin 8 Ekim Cuma günü, memleketi Samsun Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Şehidin havalimanındaki karşılamasına ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları katıldı.

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