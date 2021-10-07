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Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş teklifleri aldı Ünal: “Samsun, 2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata dönüştürmeli” Takım Danışmanı Doç. Dr. Kurnaz: “Takım üyelerimiz iş teklifleri aldı”

İHA

Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş teklifleri aldı Ünal: “Samsun, 2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata dönüştürmeli” Takım Danışmanı Doç. Dr. Kurnaz: “Takım üyelerimiz iş teklifleri aldı”

TEKNOFEST 2021’de “Roket Orta İrtifa” kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Tanyeli Roket Takımı üyelerinin iş teklifleri aldığı bildirildi.
“Roket Orta İrtifa” kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Tanyeli Roket Takımı tebrik eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “2022’de Samsun’da yapılacak TEKNOFEST ile de kentimizin yeni başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Samsun, 2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata dönüştürmelidir” dedi.
İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2021’de “Roket Orta İrtifa” kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi ile Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden kurulu Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı’nı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tebrik etti. Danışmanlığını OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Çetin Kurnaz’ın yaptığı Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı üyeleri, düzenlenen programda Rektör Ünal tarafından Rektörlük Senato Salonu’nda ağırladı.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun da hazır bulunduğu buluşmada Rektör Ünal, Takım üyelerinin her birini kutlayarak bu başarı hikâyelerinin çoğalması temennisinde bulundu.

“Samsun,2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata çevirmeli”
2020’de Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST’te de “Roket Alçak İrtifa” kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Tanyeli Roket Takımı ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirten Rektör Ünal “Nihayetinde bir gurur tablosu ortaya çıktı. Ümit ediyoruz ki bu başarı, ülkemizin güvenliğinin teminatı olarak önümüzdeki dönemde bir üretime vesile olur. 2022’de Samsun’da yapılacak TEKNOFEST ile de kentimizin yeni başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Samsun, 2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata dönüştürmeli. Bir zihniyet dönüşümünün yaşanması gerekiyor; yani bilginin, bilimin, teknolojinin artık hayatımızın normal bir parçası olduğunu özümsemeliyiz” diye konuştu.

“Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte daha başarılı hikâyeler yazılacak”
Konuşmasında düşünce ve proje üretmenin önemini vurgulayan Rektör Ünal, “Bir düşüncenin peşine düşmek ve bunu beslemek çok büyük bir önem arz ediyor. Bizler bu süreçte her zaman yanınızda olacağız. Üniversitenin bir zihniyet değişimine, bir revizyona ihtiyacı vardı ve biz bu dönüşümü büyük oranda başardık. Bu anlamda hem eğitim açısından hem de çalışma alanları açısından bir düzenleme yaptık ve umuyoruz kısa süre içerisinde sonuç alacağız. Sonrasında sizlerle ihtiyaç odaklı olarak sık sık bir araya geleceğiz ve her zaman desteğimizi göreceksiniz. Bu başarılarınızdan dolayı gurur duyuyoruz. Burada OMÜ, SAMÜ ve Atakum Gençlik Merkezi’nin bir araya gelip iş ve proje üretmesi, daima arzu ettiğimiz bir sinerjiydi. Dolayısıyla sizler, güçlerin birleştirilmesi ve hedefe odaklanmanın bir resmini oluşturdunuz. Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte de başarılı hikâyeler yazılacak. Bu hikâyeyi okumaktan ve bu tabloyu seyretmekten de bizler her zaman onur duyarız” diye konuştu.

“Takımımızı, liseli gençlerle bir araya getirmeyi düşünüyoruz”
Ardından söz alan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi yüksek çaplı üniversiteler karşısında OMÜ ve SAMÜ’nün bu başarısının takdire şayan olduğunu vurgulayarak “Gençlerimizin bu başarıyı 2 yıl üst üste farklı kategorilerde elde etmesi tesadüf olamaz, aksine takımın bu noktaya âdeta tırnaklarını kazıyarak geldiğini gösteriyor. Şehrimiz adına da çok mutluyuz. Başarı zordur ama kolaydır, orada durmak ise çok çok daha zordur. İnanıyorum ki gençlerimiz daha fazla çalışmayı kendilerine şiar edinecek. Gençlerimizin bu başarısı basında çok yankı buldu. Hatta liseli gençlerle buluşturmak için millî eğitimden talepler geliyor. Sizleri bu çerçevede liselilerle ufuk turu mahiyetinde bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Ama bu başarı, sizi şımartmamalı, başak gibi içiniz doldukça boynunuz bükülmeli. Dolayısıyla mütevazılığı elden bırakmamanız lazım” şeklinde konuştu.

“Bu tablo, multidisipliner takım olmayı da göstermekte”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da takımın üst üste şampiyon olmasının çok değerli olduğuna işaret ederek, “Bu başarı, takım hâlinde çalışıp ortak akılla nereye gelindiğini sergilemesi açısından çok önemli. Bu tablo, multidisipliner (çok alanlı) takım olmayı da göstermekte. Multidisipliner çalışma, bizim kültürümüzde pek yok ancak siz bu anlayışı da gösterdiniz. İşte bu sonucun alınmasında bu bakış ve anlayışın da büyük bir katkısı var. Bu anlayışla daha üst düzeydeki ödülleri de alacağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı Danışmanı OMÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Çetin Kurnaz ise 2 yıllık süreçte Takım’a destek olan herkese şükranlarını sunarken şöyle konuştu: “Bu süreçte irtifayı yükseltirken acabalarımız oldu fakat takım olarak neler yapabileceğimizi hissettik ve güzel netice aldık. İnşallah bu süreç istediğimiz gibi giderse ileriki aşamalarda beklenen sonuçları elde edeceğiz çünkü her bir takım üyesi bu kapasiteye sahip.”

Takım Danışmanı Doç. Dr. Kurnaz: “Takım üyelerimiz iş teklifleri aldı”
Takım üyelerinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) ve Roketsan’da staj imkânı bulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kurnaz, takım üyelerinden birçoğuna iş teklifleri yapıldığını bilgisini paylaştı. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, takım üyelerine teşekkür sertifikalarını takdim etti.
Program fotoğraf çekimi ile noktalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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