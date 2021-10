Gebelere anne sütünün fiziksel ve psikolojik faydaları anlatıldı

Samsun'da anne adaylarına ve yeni anne olmuş kişilere alanında uzman doktorlar tarafından anne sütünün faydaları anlatıldı. Ayrıca doktorlar eğitimde korona aşısı ile ilgili bilgilendirme de yaptı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi tarafından özel olarak süslenen bir odada Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, Beslenme ve Diyet Uzm. Dyt. Hilal Yazıcı, Psikolog Anıl Özcan, Bebek ve Emzirme Hemşiresi Kadriye Okatan tarafından anne adaylarına ve yeni anne olmuş kişilere eğitim verildi.

Eğitimde bilgilendirmelerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, "İlk 6 ay bebeğin hem fiziksel hem ruhsal hem de bilişsel zekâ gelişimine tek başına yeten ayrıca su ihtiyacını karşılayan, hastalıktan korunması için tek başına bağışıklık hücrelerini içeren bir besindir. Ekonomik, her an sıcak, hazır, ulaşılabilir ve hijyeniktir. Emzirme anı çocuğunuzda çok özel anlar geçirebileceğiniz bir süreçtir. Dünya Sağlık Örgütü ilk 6 ay anne sütüyle beslenmeyi şiddetle öneriyor" dedi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Sümeyra Fırat ise emzirmenin anne ile bebek arasındaki ilişkiye olumlu katkı yaptığını ifade ederek, "Yapılan çalışmalar yeterli anne sütü alan bebeklerin ileride zekâ kalitelerinin daha iyi olduğunu gösteriyor. Yeterli anne sütü almanın obezite gibi diğer yeme bozukluklarına karşı koruyucu olduğu biliniyor. Anne sütü alıyor olmak, emziriyor olmak anne ile bebek arasında o olumlu ilişkinin gelişmesi için bir fırsattır. Bu olumlu ilişkide aslında bağlanmanın temelidir. Onun aracılığıyla aslında biz çocuklarımızla güvenli bağlanmayı kuruyoruz" diye konuştu.



"Emzirme dönemindeki tüm annelere Kovid aşısı öneriyoruz"

Eğitime katılan annelere korona aşısı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz da “Gebelerimize ve yeni doğum yapmış annelerimize emzirme haftası ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. En önemlisi, şu anda içinde bulunduğumuz pandemi süreci içinde özellikle anne adaylarımızı 14. haftadan sonra ve yeni doğum yapmış annelerimizi ise istedikleri her zamanda Kovid aşısı olmaları için özellikle teşvik ediyoruz. Yapılan çalışmalar anneler ve bebeklerinde bir problem olmadığını göstermiş ve emzirme döneminde de herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları görülmüştür. Annede oluşan antikorların bebeğe geçtiği görülmüş. Ancak bebekteki koruyuculukla ilgili elimizde henüz bir bilgi yok. Özellikle gebeliğin son zamanlarında Kovid enfeksiyonun daha riskli olduğu ve son hastaların daha ağır seyrettiği görülmüştür. Tüm gebelere ve emzirme dönemindeki tüm annelere aşı olmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

