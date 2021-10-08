Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, Samsun'da toprağa verildi



Zeynep Irmak ÖCALMustafa İNANBarış BUNDAOĞLU/ SAMSUN, (DHA)- SURİYE´de 'Fırat Kalkanı' harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24), memleketi Samsun'da son yolculuğa uğurlandı.

'Fırat Kalkanı' harekat bölgesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, dün nöbet tuttuğu sırada teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit oldu. Özköse için memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Musa, annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse, sözlüsü Fatma Duman ile Vali Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Saniye Özköse, fotoğrafını öptüğü oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Ocak ayındaki nişanına hazırlık yaptığı öğrenilen şehit Tayfun Özköse'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Mustafa İNAN, Barış BUDANOĞLU

2021-10-08 14:45:20



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