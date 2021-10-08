9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde 43’ü tamam Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatının yüzde 43'ü tamamlandı.

9 milyon 855 bin euro bedelli günlük 15 bin 500 metreküp atık suyu arıtacak olan tesis tamamlandığında ilçenin atık su sorununun tamamen çözüleceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm derdimiz Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip, gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. 17 ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza atıyor. 17 ilçede içme suyu ve atık su arıtma tesisleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan biri de şu anda Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde inşa ediliyor.



Yüzde 43'ü bitti

Yüzde 43'ü tamamlanan inşaat çalışmalarında bugüne kadar havalandırma ve çöktürme havuzları, idari ve atölye binaları, su giriş ve dağıtım yapılarının inşaatları bitti. Mekanik imalatlara başlandı. Atıksu kolektör hattının döşenmesi ise sürüyor. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ tarafından karşılanan tesisin 2022 yılının ilk yarısında tam kapasiteyle hizmete başlaması hedefleniyor.



“Atık su sorununu bitireceğiz”

Yaptıkları yatırım ile doğanın ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yüzde 86'sı AB hibesiyle finanse edilen tesis ilçenin tamamının atık sularını Avrupa standartlarında arıtacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 43’ü bitti. Tamamlandığında tesiste günlük 15 bin 500 metreküp su arıtılabilecek. Çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak’a deşarj edilecek. Tüm derdimiz Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. 17 ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu" dedi.

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