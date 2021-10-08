9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde 43’ü tamam Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde 43’ü tamam Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor

İHA

9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde 43’ü tamam Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatının yüzde 43'ü tamamlandı.
9 milyon 855 bin euro bedelli günlük 15 bin 500 metreküp atık suyu arıtacak olan tesis tamamlandığında ilçenin atık su sorununun tamamen çözüleceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm derdimiz Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip, gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. 17 ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı atık su arıtma tesisleri ile Türkiye'ye örnek çevre projelerine imza atıyor. 17 ilçede içme suyu ve atık su arıtma tesisleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan biri de şu anda Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde inşa ediliyor.

Yüzde 43'ü bitti
Yüzde 43'ü tamamlanan inşaat çalışmalarında bugüne kadar havalandırma ve çöktürme havuzları, idari ve atölye binaları, su giriş ve dağıtım yapılarının inşaatları bitti. Mekanik imalatlara başlandı. Atıksu kolektör hattının döşenmesi ise sürüyor. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ tarafından karşılanan tesisin 2022 yılının ilk yarısında tam kapasiteyle hizmete başlaması hedefleniyor.

“Atık su sorununu bitireceğiz”
Yaptıkları yatırım ile doğanın ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yüzde 86'sı AB hibesiyle finanse edilen tesis ilçenin tamamının atık sularını Avrupa standartlarında arıtacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 43’ü bitti. Tamamlandığında tesiste günlük 15 bin 500 metreküp su arıtılabilecek. Çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak’a deşarj edilecek. Tüm derdimiz Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. 17 ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, ...
Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle uğraşmamalı” “Ortaya koyduğumuz düşüncelerden birisi de çatışmazlık kavramı” OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığında görev değişimi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle ...
Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam ...
Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, şehidin gönderdiği oyuncakları bir an bile elinden bırakmadı Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, ...
Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı
YEREL HABERLER Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı
Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği
YEREL HABERLER Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği
Gebelere anne sütünün fiziksel ve psikolojik faydaları anlatıldı
YEREL HABERLER Gebelere anne sütünün fiziksel ve psikolojik ...
Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş teklifleri aldı Ünal: “Samsun, 2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata dönüştürmeli” Takım Danışmanı Doç. Dr. Kurnaz: “Takım üyelerimiz iş teklifleri aldı”
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş ...
Başkan Doğan: “Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz” Çarşamba Belediyesi Kültür Sanat Kursları başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle ...
Hastaneden dönen anne kız kazada yaralandı
YEREL HABERLER Hastaneden dönen anne kız kazada yaralandı
Şehit Tayfun Özkese’nin naaşı memleketi Samsun’a getirildi
YEREL HABERLER Şehit Tayfun Özkese’nin naaşı memleketi Samsun’a ...
Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
Terme’de okullarda aşı seferberliği
YEREL HABERLER Terme’de okullarda aşı seferberliği
Demirtaş: “Ekonomik toparlanma sürecinde iyi bir ivme kazandık” İlkadım’a Türkmen kardeş
YEREL HABERLER Demirtaş: “Ekonomik toparlanma sürecinde iyi bir ivme ...
OMÜSEM öğrenci ve mezunları KPSS’ye hazırlıyor
YEREL HABERLER OMÜSEM öğrenci ve mezunları KPSS’ye hazırlıyor
Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı
YEREL HABERLER Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı
Bafra Ovası'nda Çeltik Hasat Şenliği Biçerdöverli ilk hasat validen
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda Çeltik Hasat Şenliği Biçerdöverli ilk ...
Katarakt hastalığında cerrahi tedavi
YEREL HABERLER Katarakt hastalığında cerrahi tedavi
NATO’nun 5 savaş gemisi Samsun'da
YEREL HABERLER NATO’nun 5 savaş gemisi Samsun'da
Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı
Alaçam’da konforlu yol sevinci
YEREL HABERLER Alaçam’da konforlu yol sevinci
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
Vezirköprü’de eylem yapan vatandaşlardan ‘provokasyon’ tepkisi Vezirköprü’de eylem yapan çiftçilerden basın açıklaması: “Yapılan ‘provokasyon' olduğu yönündeki açıklama bizleri daha da üzmüştür. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir” “Belediyenin kırılan camlarının karşılığı olarak 18 bin TL’yi ödedik”
YEREL HABERLER Vezirköprü’de eylem yapan vatandaşlardan ...
Yoğun bakım hemşireliği eğitimi
YEREL HABERLER Yoğun bakım hemşireliği eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.