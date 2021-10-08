3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu

İHA

3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde "Dünya Dili Türkçe" ana temasıyla düzenlenen geleneksel “3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu”, çevrimiçi yapılan açılış programıyla başladı.
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu’nun davetli konuşmacılar olarak yer aldığı sempozyuma; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Akın İpekdal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, ulusal ve uluslararası camiadan akademisyen ve araştırmacılar ile öğrenciler katıldı.
Dil ve dil eğitimiyle ilgilenen herkesi bir araya getirerek, ortaya konacak özgün bilimsel çalışmalarla dil seferberliğine önemli katkılar sunmak hedefiyle düzenlenen sempozyumda; Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ömer İdris Akdin ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı OMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Yaman, Türk dilinin korunması, aktarılması ve dünya dili olması hususunda düşüncelerini dile getirerek sempozyumun başarılı geçmesini diledi.

“Dilimizi korursak o da bizi koruyarak bekasını temin eder”
Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, sempozyumun konusu sebebiyle çok değerli olduğunu belirterek, “Dil, bir milletin kültürünü bütün değerleriyle en güzel şekilde taşıyan ve tüm unsurlarını kodlayan bir yapıdır. Eğer dilimizi özen göstererek korursak o da bizi korur ve böylece bekasını temin eder. Dolayısıyla Türkçe, milletimizin tüm genetik kodlarını bütün dünyaya taşıyabilecek bir özelliğe sahiptir” dedi.
Bir dilin başka kültürlerden ve dillerden etkilenebileceğine işaret eden Rektör Ünal şöyle devam etti: “Teknolojik tarihi ve kültürel sebeplerle her dile yeni kavramların girmesi son derece doğal. Ancak sorun, dile giren bu yeni kavramlar değil, kendi dilende karşılığı olan kavramlar yerine başka dilin kavramlarını kullanmayı entellik aracı olarak görmektir. Bu nedenle akademik metinlerde veya kamu önünde gerçekleşen kültürel etkinliklerde dilin kullanılma şekli son derece önem kazanıyor. Asıl sorun dilde değil, dil üzerinden kendini farklı bir kimlikle tanımlama noktasında ortaya çıkıyor.”

“Türkçenin, bir bilim dili olarak kullanılmasını sağlamak zorundayız”
Dili tüm zenginliğiyle kullanmanın, insanları düşünmeye sevk ederek zihni diri tutacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Ruhun ve zihnin beslenmesi için elimizdeki en güçlü araç dildir. Kavramlar da dilin genetik kodlarını taşır. Var olan kelimeler, yeni nesil onları öğrenemeden bilinçli olarak yok ediliyorsa dil sığlaştırılıyor, bir milletin tarih sahnesindeki ömrü kısaltılıyor demektir. Bir milletin tarih sahnesindeki ömrü, kullandığı dilin gücüne bağlı. Dolayısıyla yapmamız gereken, ecdadımızın bize bıraktığı Türkçenin, bir bilim dili olarak dünya sahnesindeki etkisini arttırmayı sağlamak, kullanımını genişleterek saygınlığını arttırmaktır. Türkçenin bilim dili olarak kullanılmasını sağlamak zorundayız. Özellikle Türkçenin bir dünya dili olarak tanınmasında genç akademisyenlerimize büyük bir görev düşüyor. Buluşların, birtakım üst metinlerin, orijinal bilimsel makalelerin Türkçe olarak yayınlanmasının bir politika olarak benimsenmesi gerekiyor. Bu noktada biz, elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Türkçe konuşan coğrafyanın da oldukça büyük ve güçlü bir pazara sahip olduğunu kaydeden Rektör Ünal, “Başka bir dil üzerinden bilim yapmaya özendiğimizde bilim insanı, dili bilen insana indirgenebiliyor. Oysa dil bilimle eş değildir, sadece aracıdır. Dolayısıyla bu sempozyum aracılığıyla başlayan dille ilgili çalışmalar son derece önemli. Biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. İnsanlığın geleceğe güvenle bakmasını sağlayan Türk kültürünün hâkimiyeti ve barışın, huzurun teminatı İslam’ın Anadolu yorumunun tanınması, Türk dilinin bilinmesiyle mümkün” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından OMÜ Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman’ın yönetiminde açılış paneline geçildi. Açılış panelinde; UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz “Uluslararası Diller ve Türk Dili” konulu, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy “Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri” konulu, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu da “Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçe Öğretim Faaliyetleri” konulu sunumla katılımcıları bilgilendirdi.

“15 Aralık UNESCO’da Türk Dili Günü olarak kabul edildi”
Yaptığı sunumda Komisyonun UNESCO faaliyetleri hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise “Dilimizi yaşatabilmemiz Türk dili konuşan ülkeler ve toplumlarla birlik olmamıza bağlı. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlere yönelik söylediği dünya 5’ten büyüktür sözü bir hak arayışıydı. Aynı durum dilde de geçerli. Uluslararası kabul edilen dillerin arasında Türkçenin olması için de bir hazırlığın olması gerekir. Türk dili konuşan ülkelerle bu hazırlığa başlamalıyız. Bu ülkelerle ortak dil konusunda mutabakata varmalıyız. Bu doğrultuda biz de bir çalışma yürüttük ve sonucunda 15 Aralık’ın UNESCO’da Türk Dili Günü olarak ilan edilmesi için anlaşma sağladık. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında ‘15 Aralık Türk Dili Günü’ olarak ilan edilecek. Bu günün seçilmesinin nedeni de Orhun Kitabelerinin bu tarihte okunduğunun duyurulmasıdır. Türkçe kadim bir dildir” şeklinde konuştu.
Sempozyum, ulusal ve uluslararası akademide uzman isimlerin yapacağı sunumlarla iki gün boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra’da marketlere etiket denetimi
YEREL HABERLER Bafra’da marketlere etiket denetimi
Fındıkta ‘mayıs böceği’ sorunu
YEREL HABERLER Fındıkta ‘mayıs böceği’ sorunu
9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde 43’ü tamam Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER 9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde ...
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, ...
Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle uğraşmamalı” “Ortaya koyduğumuz düşüncelerden birisi de çatışmazlık kavramı” OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığında görev değişimi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle ...
Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam ...
Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, şehidin gönderdiği oyuncakları bir an bile elinden bırakmadı Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, ...
Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı
YEREL HABERLER Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı
Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği
YEREL HABERLER Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği
Gebelere anne sütünün fiziksel ve psikolojik faydaları anlatıldı
YEREL HABERLER Gebelere anne sütünün fiziksel ve psikolojik ...
Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş teklifleri aldı Ünal: “Samsun, 2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata dönüştürmeli” Takım Danışmanı Doç. Dr. Kurnaz: “Takım üyelerimiz iş teklifleri aldı”
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş ...
Başkan Doğan: “Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz” Çarşamba Belediyesi Kültür Sanat Kursları başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle ...
Hastaneden dönen anne kız kazada yaralandı
YEREL HABERLER Hastaneden dönen anne kız kazada yaralandı
Şehit Tayfun Özkese’nin naaşı memleketi Samsun’a getirildi
YEREL HABERLER Şehit Tayfun Özkese’nin naaşı memleketi Samsun’a ...
Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
Terme’de okullarda aşı seferberliği
YEREL HABERLER Terme’de okullarda aşı seferberliği
Demirtaş: “Ekonomik toparlanma sürecinde iyi bir ivme kazandık” İlkadım’a Türkmen kardeş
YEREL HABERLER Demirtaş: “Ekonomik toparlanma sürecinde iyi bir ivme ...
OMÜSEM öğrenci ve mezunları KPSS’ye hazırlıyor
YEREL HABERLER OMÜSEM öğrenci ve mezunları KPSS’ye hazırlıyor
Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı
YEREL HABERLER Minikler polis kıyafeti giydi, trafik eğitimi aldı
Bafra Ovası'nda Çeltik Hasat Şenliği Biçerdöverli ilk hasat validen
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda Çeltik Hasat Şenliği Biçerdöverli ilk ...
Katarakt hastalığında cerrahi tedavi
YEREL HABERLER Katarakt hastalığında cerrahi tedavi
NATO’nun 5 savaş gemisi Samsun'da
YEREL HABERLER NATO’nun 5 savaş gemisi Samsun'da
Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 393 kadın kurslardan faydalandı
Alaçam’da konforlu yol sevinci
YEREL HABERLER Alaçam’da konforlu yol sevinci

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.