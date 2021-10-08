Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Samsun'da evinin merdivenlerinden düşerek yaralanan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 4 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen 77 yaşındaki Güven Galip Uncu ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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