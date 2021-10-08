Başkan Sandıkçı: "Samsun TEKNOFEST'e en az 500 takımla katılmalı"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “ Tüm şehrin 17 ilçesinde festivalin alt yapısı şimdiden oluşturulmalıdır. Şehrimizdeki gençlerimizi bu teknikle tanıştırmamız gerekmektedir. Samsun bu festivale en az 500 takımla katılmalıdır” dedi.



Bu yıl 21 ve 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde orta irtifa roket kategorisinde 297 takım arasında Türkiye 1.’si olan Samsun ekibi Tanyeli Roket Takımı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti. Samsun’a bu başarıyı getirmenin haklı gururunu yaşayan Tanyeli Roket Takımı üyeleri, kendi tasarımları olan roketi Başkan Sandıkçı’ya tanıtma imkânı buldu. İki yıl boyunca katıldığı roket yarışmasında Türkiye birinciliğini elde eden Tanyeli Roket Takımı çalışmalarıyla ilgili Başkan Sandıkçı’ya bilgi verdi.



“Seneye Samsun’dan en az 500 takım çıkartalım”

Gelecek yıl gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022’ye Samsun’un ev sahipliği yapacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Tüm şehrin 17 ilçesinde festivalin alt yapısı şimdiden oluşturulmalıdır. Şehrimizdeki gençlerimizi bu teknikle tanıştırmamız gerekmektedir. Samsun bu festivale en az 500 takımla katılmalıdır” diye konuştu.

Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversite öğrencilerinden oluşan Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı üyelerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Sandıkçı, “Ne kadar çok gencimizi bu teknolojiyle buluşturursak o kadar çok yol alırız. Bu anlamda size çok iş düşüyor. Zirveye çıkmak kolay ama orada durmak zordur. Bir de sizin başarınızdan başkalarının da faydalanmasını sağlamak biraz da emek istiyor” şeklinde konuştu.



“2 ödül birden”

Projeleriyle kazandıkları Türkiye birinciliğinin yanında en özgün tasarım ödülünü de almaya hak kazanan takım üyeleri, desteklerinden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti. Samsun’u TEKNOFEST 2022’de daha güzel yerlere getireceklerini söyleyen takım üyeleri Başkan Sandıkçı’nın göstermiş olduğu destek ve ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Tasarımı, aerodinamik analizleri, uçuş bilgisayarları ve yazılımı tamamen Tanyeli Roket Takımı tarafı tarafından geliştirilen proje, TEKNOFEST 2021’in birincilik ödülünün yanında en özgün tasarım ödülünü de almaya hak kazanmıştı.

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