OMÜ Ziraat Fakültesi emiSS programında okuyan öğrencilere açılış töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, farklı ülkelerden 5 üniversiteyle yürütülmekte olan Erasmus Mundus Master Degree in Soil Science (emiSS) programında 20212022 eğitimöğretim yılı için açılış töreni düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Fahrettin Tosun Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Dekan Prof. Dr. Muharrem Özcan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Doç. Dr. Umut Sami Yamak, akademisyenler ve program öğrencileri katıldı.



“OMÜ’nün süreci yönetecek bir aktör olarak görev alması son derece önemli”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ’nün süreci yönetecek bir aktör olarak görev alması aynı zamanda da dünyanın farklı yerlerindeki üniversitelerle ortak bir çabayla çalışmasını son derece önemli görüyorum. Master düzeyindeki bu program sayesinde; farklı ülkelerle daha sıcak işbirlikleri sağlanacak. Ayrıca programla gelecekte şirketlerin daha çok kazanmasından çok daha sağlıklı ürünlerin ve tohumlarının geliştirilmesi noktasında önemli çalışmaların insanlığa sunulmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ve University of Agriculture in Krakow’dan Tomasz Zaleski de konuşma yaptı.

Avrupa Birliği destekleriyle hayata geçirilen yüksek lisans programı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi yürütücülüğünde Polonya’dan University of Agriculture in Krakow, Bulgaristan’dan Agricultural University Plovdiv, Rusya’dan Southern Federal University ve Ürdün’den University of Science and Technology ile yürütülüyor.

Her yıl yaklaşık olarak 19 öğrencinin yer aldığı programda öğrencilere aylık 1000 Euro burs veriliyor. Öğrenciler, proje kapsamında iki kere AB ülkesinde eğitim hareketliği gerçekleştirmesi gerekiyor. Program sonunda öğrenciler, tezlerini tamamlayarak iki diploma alacak şekilde mezun oluyor.

