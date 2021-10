Karadeniz’de 8 il ‘mavi’, 8 il ‘sarı’, 2 il de ‘turuncu’ Kastamonu ve Samsun 2. doz aşılamada ‘mavi’ye göz kırptı

– Günlük Covid19 Tablosu’na göre Karadeniz Bölgesi’nde en az 2 doz aşı olmuş illerin nüfus yüzdesine göre 8 il ‘mavi’ kategoride, 8 il ‘sarı’ kategoride ve 2 il ise ‘turuncu’ kategoride yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Günlük Covid19 Tablosu’nu paylaştı. Geçen hafta Karadeniz’de 7 olan mavi il sayısı bu hafta Çorum’un da eklenmesiyle 8’e çıktı. 9 olan sarı il sayısı 8’e düşerken, turuncu renkte yer alan il sayısında bir değişiklik olmadı ve 2 olarak kaldı. Karadeniz Bölgesi’nde aşılama oranı en yüksek olan il Ordu (yüzde 79,7) olarak dikkat çekerken, en az aşılama oranı ise Bayburt (yüzde 60) olarak kayıtlara geçti.

Covid19 Tablosu’na göre Ordu, Amasya, Bartın, Zonguldak, Giresun, Artvin, Sinop ve Çorum mavi kategoride yer aldı. Kastamonu, Samsun, Bolu, Tokat, Trabzon, Rize, Karabük ve Düzce sarı kategoride yer alırken, Gümüşhane ve Bayburt ise turuncu kategoride yer aldı.

Karadeniz Bölgesi’nde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre en çok aşı yapılan iller sırasıyla: birinci sırada yüzde 79,7 ile Ordu oldu. Yüzde 79,5 aşılama oranına sahip Amasya ikinci sırada yer aldı. Yüzde 77,3 ile Bartın üçüncü, yüzde 77,2 ile Zonguldak dördüncü, yüzde 77,1 ile Giresun beşinci, yüzde 76,6 ile Artvin altıncı, yüzde 76,5 ile Sinop yedinci ve yüzde 76 ile Çorum sekizinci sırada yer aldı. Kastamonu yüzde 74,8 ikinci doz aşılama ile Karadeniz’de 9. sırada yer aldı. Yüzde 74,3 ile Samsun onuncu, yüzde 73,8 ile Bolu on birinci, yüzde 73,4 ile Tokat on ikinci, yüzde 72,7 ile Trabzon on üçüncü, yüzde 71,6 ile Rize on dördüncü, yüzde 70,6 ile Karabük on beşinci ve yüzde 67,9 ile düzce on altıncı sırada yer aldı. Karadeniz Bölgesi’nde turuncu kategoride yer alan Gümüşhane yüzde 64,5 oran ile 17. sırada yer alırken, son sıradaki Bayburt’un aşılama yüzde ise yüzde 60’ta kaldı.

Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 74,16, birinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 87,69 oldu. Öte yandan Türkiye genelinde 1., 2. ve 3. doz aşı toplamı 112 milyon 37 bin 763 oldu.

