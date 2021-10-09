Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kızılırmak Deltasında kuş gözlemlediler Öğr. Üyesi Yavuz: "Amaç göçmen kuşların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kızılırmak Deltasında kuş gözlemlediler Öğr. Üyesi Yavuz: "Amaç göçmen kuşların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektir"

İHA

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kızılırmak Deltasında kuş gözlemlediler Öğr. Üyesi Yavuz: "Amaç göçmen kuşların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektir"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri göçmen kuşların en hareketli olduğu zamanda 362 kuş türünün tanımlandığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gözlem yaptı. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün kutlayan üyeler aynı zamanda halkalama yapılan kuşları da doğaya saldı.
Her yıl mayıs ve ekim aylarının ilk haftası Dünya Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda yüzlerce kuşun göç noktasında bulunan Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, gözlemcilerin ve araştırmacıların uğrak noktası haline geliyor. Yaklaşık 20 kişinde oluşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri ise ellerindeki teleskop ve dürbünlerle gözlem yaptı. Üyeler yaptıkları gözlemlerde en çok saz delicesi, büyük akbalıkçıl, küçük akbalıkçıl, erguvan balıkçıl, erguvani balıkçıl ve ağaçkakan gibi kuş türlerine rastladı.

"Amaç göçmen kuşların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektir"
Etkinlik hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Bugün tüm dünyada kutlanan Dünya Göçmen Kuşlar Günü’ndeyiz. Her yıl mayıs ayının ilk haftasında ve ekim aynın ilk haftasında kutlanan bir etkinliktir. Amaç göçmen kuşların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektir. Kamuoyu bilinci oluşturmaktır. Konakladıkları alanlar hakkında insanlara bilgi vermektir. Bunun için de şu an Kızılırmak Deltası'ndayız. Kızılırmak Deltası AvrasyaAfrika dediğimiz göç yolu üzerinde konumlanıyor. Kızılırmak Deltası bu anlamda önemli konaklama alanlarından bir tanesidir. Göç zamanında sadece 1 günde yaklaşık 130 kadar kuş türünü burada rahatlıkla görebilirsiniz. Kızılırmak Deltası'nda şu ana kadar 362 kuş türü tanımlanmıştır. Türkiye genelinde ise 491 kuş türü bulunuyor. Şu an hem kuş türlerinin kuzeyden güneye indiği hem de Avrupa'da üreyen göçmen kuşların Afrika'daki kışlama alanlarına göç ettiği bir zamandayız. Burada üreyen ibibik gibi kızılkuyruk gibi buraya üremek için gelen türler de yine daha güneydeki kışlama alanlarına göç ediyorlar. Dolayısıyla şu an en hareketli dönemlerden birindeyiz. Bu tür konaklama alanları kuşları yakıt depolamaları açısından önem taşıyor. Çünkü bir noktadan diğer bir noktaya giderken aynı bizim bir benzin istasyonunda durup yakıt almamız gibi kuşlar da beslenme ve enerji depolamaya ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

"20 yıllık bir çalışma süresinde çeşitli türlerin geliş gidiş zamanına farklılıklar olduğunu görüyoruz"
Bir kuşun ortalama 200 ile 400 kilometre arasında mesafe kat edebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Hiç durmaksınız 10 gün boyunca 10 bin kilometre kadar mesafe göç edebilen kıyı çamur çulluğu adında bir kuş türü bile var. Bu insan yapımı makinanın yapamayacağı seviyelerde bir performanstır bu. Bize de daha çok Kırım, İskandinav ülkeleri ve Doğu Avrupa'da üreyen kuşlar geliyor. Kışı burada geçirerek tekrar üreme alanlarına göç ediyorlar. Şu an burada gördüğümüz genellikle kışlamak için gelen türlerdir. Bugün burada üniversitemizin kuş gözlem topluluğu üyeleri var. Başka üniversitelerden gelen ve bizim kuş halkalama çalışmalarımıza katılan öğrencilerimiz var. Küresel iklim değişikliği ile mevsimler kayıyor, çiçeklenme zamanı değişiyor. Böceklerin çıkma zamanı değişiyor. Bütün bunlar kuşların beslenme kaynaklarına erişimini de değiştiriyor. Bu nedenle de göç takviminde bir kayma oluyor. Biz 20 yıllık bir çalışma süresinde çeşitli türlerin geliş gidiş zamanına farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu dünya genelinde yapılan göçmen kuşlar gününde de bütün herkes eş zamanlı gözlem yapıyor. Kayıt yapıyor. Bu kayıtları ise 'ebird' dediğimiz veri bankasına giriyor. Çok sayıda kayıt girildiği için aynı gün hangi yoğunlukta, nerede ve ne kadar kuş görüldüğüne dair bir veri tabanı oluşturuluyor. Bu yıl aslında teması 'Kuş gibi uç, kuş gibi öt' olan Dünya Göçmen Kuşlar Gününde biz de katılımcılarımızla bugünü kutlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
OMÜ Kuş Gözlem Kulübü Başkanı Melike Yurda Özel, "Bu etkinlik adı altında birlikte kuş gözleyelim, etkinlik yapalım istedik. Şu ana kadar saz delicesi, büyük akbalıkçıl, küçük akbalıkçıl, erguvan balıkçıl, erguvani balıkçıl ve ağaçkakan gördük. Genellikle kulüple hafta sonları bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Daha sonrasın masa başında oturarak kuşları tartışmak gibi bir etkinlik yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kuşları doğaya saldılar
Gözlem yapan üyeler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Yönetim Merkezi'nde kuş halkalamacısı olarak görev yapan Melisa Bal'dan kuşların halkalaması ile ilgili bilgiler aldı. Halkalanan kuşlar üyeler tarafından doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’de 8 il ‘mavi’, 8 il ‘sarı’, 2 il de ‘turuncu’ Kastamonu ve Samsun 2. doz aşılamada ‘mavi’ye göz kırptı
YEREL HABERLER Karadeniz’de 8 il ‘mavi’, 8 il ‘sarı’, 2 il de ...
Samsunspor'un gözü zirvede Mehmet Altıparmak: "Adaptasyon sorununu hallettik, hedefimiz üst sıralar"
YEREL HABERLER Samsunspor'un gözü zirvede Mehmet Altıparmak: ...
Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu
Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane önünde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane ...
OMÜ Ziraat Fakültesi emiSS programında okuyan öğrencilere açılış töreni
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi emiSS programında okuyan ...
Başkan Sandıkçı: "Samsun TEKNOFEST'e en az 500 takımla katılmalı"
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: "Samsun TEKNOFEST'e en az 500 ...
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını ...
Samsun’da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir ...
Samsun'da 2 bin 113 adet kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 113 adet kaçak telefon aksesuarları ...
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi ...
Bafra’da marketlere etiket denetimi
YEREL HABERLER Bafra’da marketlere etiket denetimi
Fındıkta ‘mayıs böceği’ sorunu
YEREL HABERLER Fındıkta ‘mayıs böceği’ sorunu
9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde 43’ü tamam Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER 9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde ...
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, ...
Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle uğraşmamalı” “Ortaya koyduğumuz düşüncelerden birisi de çatışmazlık kavramı” OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığında görev değişimi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle ...
Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam ...
Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, şehidin gönderdiği oyuncakları bir an bile elinden bırakmadı Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, ...
Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı
YEREL HABERLER Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı
Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği
YEREL HABERLER Başkandan şampiyona tebrik ve başarı dileği
Gebelere anne sütünün fiziksel ve psikolojik faydaları anlatıldı
YEREL HABERLER Gebelere anne sütünün fiziksel ve psikolojik ...
Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş teklifleri aldı Ünal: “Samsun, 2022’de ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST’i fırsata dönüştürmeli” Takım Danışmanı Doç. Dr. Kurnaz: “Takım üyelerimiz iş teklifleri aldı”
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu ‘Tanyeli Roket Takımı’ üyeleri iş ...
Başkan Doğan: “Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz” Çarşamba Belediyesi Kültür Sanat Kursları başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.