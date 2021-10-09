Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor Vakıflar'dan Samsun’a 6 milyon TL’lik yatırım

– Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da yapımına devam eden projelerin tutarı 6 milyon 339 bin 845 TL.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Samsun’da bu yatırım döneminde toplam 12 milyon 232 bin TL’lik yatırım planladı. Bu işlerin en büyüğü olan 5 milyon 893 bin TL proje bedelli İlkadım Şifa Hamamı Restorasyon işi bu yatırım yılında tamamlandı. Yapımına devam eden diğer 5 işin toplam proje tutarı ise 6 milyon 339 bin 845 TL olarak kayıtlara geçti.

Yapımına devam edilen Havza Karameşe restorasyon işinin proje bedeli 1 milyon 240 bin 180 TL. Projenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 40, nakdi gerçekleşme oranı ise 45 oldu. 1 milyon 532 bin TL proje bedelli Havza Orta Cami restorasyon işinin yüzde 30’u tamamlandı. 2 milyon 33 bin TL proje bedelli Bafra Çarşı Cami restorasyon işinin yüzde 25’i tamamlandı. 471 bin TL proje bedelli İlkadım Yeni Karakol Camii çevre düzenlemesi ve şadırvan işinin yüzde 10’u tamamlandı. 1 milyon 62 bin TL proje bedelli Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü bina tadilat işinin ise yüzde 10’u tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.