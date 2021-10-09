Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza

İHA

Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza

– Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 17 kişiye hayvanlara kötü muamele ya da işkence suçundan toplam 70 bin 205 TL idari para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2021 yılında 58 hayvanın tedavisi yapılarak doğaya bıraktı. 20022020 yılları arasında ise bin 4 hayvanın tedavisi yapılarak doğal yaşam alanlarına salındı. Yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında ise kış döneminde 3 bin 800 kg yem vahşi hayvanlar için doğaya konuldu.
Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza kesildi
Bölge müdürlüğünün av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 2021 yılında 150 kişiye toplam 247 bin 969 TL idari para cezası kesildi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ise 2021 yılı içerisinde 17 kişiye 'hayvanlara kötü muamele ya da işkence' suçundan toplam 70 bin 205 TL idari para cezası kesildi.

Av pulu satışından 351 bin TL gelir elde edildi
Avcılık ve belgelendirme çalışmaları kapsamında bu yıl 5 avcılık kursu açıldı. 93 kişi bu kurslardan avcılık belgesi almaya hak kazandı. 20212022 av döneminde satılan bin 711 puldan 351 bin 370 TL gelir sağlandı. Son verilere göre bölgedeki aktif avcı sayısı 4 bin 679 olarak güncellendi.

Türkiye’ye kene avcısı 15 binden fazla sülün dağıtıldı
Gelemen Sülün Üretim Merkezinin kurulduğu 1969 yılından 2021 yılına kadar 322 bin 529 adet sülün üretildi. 2021 yılında 15 bin 921 adet sülün üretildi. Bu yıl Giresun’a 560, Mardin’e 600, Kastamonu’ya 1500, Zonguldak’a 120, Çorum’a 840, Batman’a 1820, Adıyaman’a 300, Hakkari’ye 840, Rize’ye 700, Artvin’e 80, Siirt’e 1060, Diyarbakır’a 1400, Trabzon’a 980, Ordu’ya 880, Samsun’a 1260 ve diğer illere de 600 adet olmak üzere toplam 15 bin 40 adet sülün dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında 2021 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 75 adet kızıl geyik doğaya yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
Acil durumlara ve afetlere böyle hazırlanıyorlar UMKE ekibinden gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Acil durumlara ve afetlere böyle hazırlanıyorlar UMKE ...
Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor Vakıflar'dan Samsun’a 6 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor Vakıflar'dan ...
Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kızılırmak Deltasında kuş gözlemlediler Öğr. Üyesi Yavuz: "Amaç göçmen kuşların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektir"
YEREL HABERLER Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kızılırmak Deltasında ...
Karadeniz’de 8 il ‘mavi’, 8 il ‘sarı’, 2 il de ‘turuncu’ Kastamonu ve Samsun 2. doz aşılamada ‘mavi’ye göz kırptı
YEREL HABERLER Karadeniz’de 8 il ‘mavi’, 8 il ‘sarı’, 2 il de ...
Samsunspor'un gözü zirvede Mehmet Altıparmak: "Adaptasyon sorununu hallettik, hedefimiz üst sıralar"
YEREL HABERLER Samsunspor'un gözü zirvede Mehmet Altıparmak: ...
Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu
Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane önünde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane ...
OMÜ Ziraat Fakültesi emiSS programında okuyan öğrencilere açılış töreni
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi emiSS programında okuyan ...
Başkan Sandıkçı: "Samsun TEKNOFEST'e en az 500 takımla katılmalı"
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: "Samsun TEKNOFEST'e en az 500 ...
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını ...
Samsun’da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir ...
Samsun'da 2 bin 113 adet kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 113 adet kaçak telefon aksesuarları ...
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu
YEREL HABERLER 3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi ...
Bafra’da marketlere etiket denetimi
YEREL HABERLER Bafra’da marketlere etiket denetimi
Fındıkta ‘mayıs böceği’ sorunu
YEREL HABERLER Fındıkta ‘mayıs böceği’ sorunu
9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde 43’ü tamam Çarşamba'nın atık su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER 9,8 milyon euroluk atık su arıtma tesisinin yüzde ...
Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan asker, ...
Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle uğraşmamalı” “Ortaya koyduğumuz düşüncelerden birisi de çatışmazlık kavramı” OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığında görev değişimi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Fakültelerimizde kimse kimseyle ...
Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam ...
Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, şehidin gönderdiği oyuncakları bir an bile elinden bırakmadı Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı Sözlüsü, ...
Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı
YEREL HABERLER Suriye şehidi Tayfun Özköse için helallik alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.